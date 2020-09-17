美國起訴5名中國駭客竊密全球！台灣有大學6萬人個資外洩

美國司法部 16 日起訴 5 名中國籍駭客，指控這 5 人屬於和中國國家安全部有關的駭客團體「進階持續威脅 41」（ APT41 ）。駭客們針對逾 100 家美國、他國企業組織發動網路攻擊，其中也包括台灣的大學、電信商和能源公司，台灣一所大學多達 6 萬 7 千張個人照片和姓名個資遭到竊取。





▲台灣一所大學內6萬7千多人的照片、姓名被駭客竊取。（圖／翻攝自美國司法部起訴書）