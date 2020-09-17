美國起訴5名中國駭客竊密全球！台灣有大學6萬人個資外洩

美國司法部 16 日起訴 5 名中國籍駭客，指控這 5 人屬於和中國國家安全部有關的駭客團體「進階持續威脅 41」（ APT41 ）。駭客們針對逾 100 家美國、他國企業組織發動網路攻擊，其中也包括台灣的大學、電信商和能源公司，台灣一所大學多達 6 萬 7 千張個人照片和姓名個資遭到竊取。
美國司法部 2018 年 11 月啟動針對來自中國安全威脅的「中國行動」（ China Initiative ），陸續破獲多起由中國駭客、中國當局發起的駭客網路攻擊。9 月 16 日起訴的 5 名中國人分別是蔣立志、錢川、付強、張浩然與譚戴林。此外，還有 2 名馬來西亞商人涉嫌與駭客合謀，入侵外國電子遊戲行業，藉此牟利。
遭到 5 名中國駭客網路攻擊的受害者分佈在全球各國 100 多個團體，包括智庫、電信商、社交媒體公司、非營利組、政府單位，以及香港民主活動人士都遭到波及。美國司法部的起訴書指出，有 5 名香港人被以數字代號鎖定，其中一人因《港區國安法》遭到通緝。
而在台灣方面，2019 年 10 月，中國駭客駭入台灣一所大學的數據庫中，竊取 6 萬 7 千張個人照片；今年 5 月，駭客非法入侵台灣一家能源公司，植入勒索軟體以攻擊零售業務的支付系統。
《華爾街日報》指，起訴書並沒有直接表明駭客直接為中國情報單位服務，但司法部門指出，包括針對香港民運人士及其他間接證據，顯示駭客帶有國家間諜特徵。其中 1 人甚至聲稱與中國國安部有關聯。
美國司法部副部長羅森（ Jeffrey Rosen ）指責中國政府為駭客的行為「背書」，他表示理想的情況是美方能夠感謝中國執法部門合作，然而很不幸，這幾年中國共產黨選擇的是：只要能夠幫助中國實現竊取知識產權和扼殺自由的目標，中共就會為中國網路犯罪者提供安全保障。
聯邦調查局（ FBI ）副局長包迪西（ David Bowdich ）在記者會上表示， FBI 新的網路戰略目標是讓「敵人」承擔犯罪風險與後果。對 5 名中國人的起訴，顯現了中國駭客必須要承擔的後果，也警示繼續進行網路惡意攻擊者，美國將利用所有方法以進行司法審判。