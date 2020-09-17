批美國擴張印太策略　陸外長王毅：策動新一輪顏色革命

美中關係惡化，除了台海局勢，雙方也在印太地區有許多角力的動作。中國國務委員兼外交部長王毅 16 日結束出訪行程後，於接受官媒採訪時表示，近年世界動盪加劇，「某些域外勢力」以各種藉口插手他國內部勢力，策動「顏色革命」，更出於維持單極霸權需要，試圖製造「新冷戰」，打破了國與國交往應有的底線。





《新華社》