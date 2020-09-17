批美國擴張印太策略　陸外長王毅：策動新一輪顏色革命

美中關係惡化，除了台海局勢，雙方也在印太地區有許多角力的動作。中國國務委員兼外交部長王毅 16 日結束出訪行程後，於接受官媒採訪時表示，近年世界動盪加劇，「某些域外勢力」以各種藉口插手他國內部勢力，策動「顏色革命」，更出於維持單極霸權需要，試圖製造「新冷戰」，打破了國與國交往應有的底線。
根據《新華社》報導，王毅 16 日結束出席上海合作組織成員國外長理事會會議，以及訪問俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、蒙古的行程後接受專訪，提到當前國際社會正經歷多邊與單邊、合作與對抗的歷史考驗，「個別國家」單邊霸淩橫行，肆意干涉別國內政，對中俄實施遏制打壓，破壞兩國周邊安全穩定，並強調中俄團結如山，友誼牢不可破，兩國戰略協作不會因外部環境影響而發生任何改變，將堅定不移發展未來關係，同國際社會一起推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，構建人類命運共同體，為人類和平與發展事業作出更大貢獻。
當官媒記者問到，美國謀求打造「印太」版北約並推動「印太戰略」向北「擴員」，北京對於中國周邊安全形勢有何評價時，王毅則回答，近幾年，中國同周邊國家以及周邊國家之間的關係總體良好；然而，世界動蕩加劇，地區安全面臨新威脅、新挑戰，國際恐怖組織和地區「三股勢力」活躍，但「某些域外勢力」卻以各種藉口插手他國家內部事務，甚至策動新一輪「顏色革命」。
王毅強調，「某些域外勢力」出於維持單極霸權需要，編造各種謊言，惡意抹黑中、俄等新興經濟體國家，毫無道理地實施遏制打壓，甚至脅迫其他國家選邊站隊，試圖製造所謂「新冷戰」，這種行徑突破了國與國交往底線，不符合各國共同利益，國際社會不接受，也必將在歷史上留下不光彩的記錄。