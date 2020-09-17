美國國務院次卿將抵台　解放軍宣布東海軍演

美國國務院次卿克拉奇（ Keith Krach ）將於今（ 17 日）抵台，並預定於 19 日）代表美方出席前總統李登輝的告別禮拜，與先前衛生部長阿薩爾( Alex Azar )訪台時一樣，中國也宣布於17日在東海軍演，與此同時黃海區域也正進行火箭發射，恫嚇意味十足。





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