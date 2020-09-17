美國國務院次卿將抵台　解放軍宣布東海軍演

美國國務院次卿克拉奇（ Keith Krach ）將於今（ 17 日）抵台，並預定於 19 日）代表美方出席前總統李登輝的告別禮拜，與先前衛生部長阿薩爾( Alex Azar )訪台時一樣，中國也宣布於17日在東海軍演，與此同時黃海區域也正進行火箭發射，恫嚇意味十足。
浙江海事局昨（ 16 日）晚上發布航行警告，宣布 17 日早上 8 點至晚上 6 點，要於東海 5 點連線間海域進行軍事演習，同時也是解放軍本月在東海、黃海進行的第 7 場軍演。當局通告該時段禁止船隻駛入特定範圍，即： 29-28.93N ， 122-09.22E ； 29-30.08N ， 122-13.23E ； 29-22.87N ， 122-11.82E ； 29-23.85N ， 122-15.58E 及 29-21.57N ， 122-14.18E 。
與此同時，中國連雲港海事局 14 日發布的內容也顯示，黃海南部 15 日至 17 日，每天早上 8 點至晚上 6 點，在 34-45.948N ， 119-19.728E ； 34-49.977N ， 119-18.947E ； 34-52.688N ， 119-20.308E ； 34-51.861N ， 119-23.816E ； 34-48.533N ， 119-23.554E 諸點連線範圍內進行實彈射擊，船隻禁止駛入。
另外，連雲港海事局 15 日的公告也聲稱，黃海南部海域亦會從 15 日至 17 日，於每天上午 7 點 30 分至 11 點 30 分進行火箭發射，期間一樣禁止船隻駛入限制水域。
中國國台辦發言人馬曉光 16 日曾於記者會上表示，解放軍近來一連串行動是針對「外部勢力干涉」和「台獨分裂活動」，也是為台海安全形勢和維護國家主權需要採取的「必要行動」。