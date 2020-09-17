甲骨文與TikTok合作仍有資安疑慮　川普不滿：沒準備簽名

美國財務部長梅努欽（ Steven Mnuchin ）向媒體透露，政府本週將與甲骨文（ Oracle ）商討收購 TikTok （抖音國際版）程式碼與美國用戶資料的安全。隨著總統川普的行政命令設下的 9 月 20 日最後交易日期將近，這項交易已經在接受國安審查。



