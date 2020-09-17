甲骨文與TikTok合作仍有資安疑慮　川普不滿：沒準備簽名

美國財務部長梅努欽（ Steven Mnuchin ）向媒體透露，政府本週將與甲骨文（ Oracle ）商討收購 TikTok （抖音國際版）程式碼與美國用戶資料的安全。隨著總統川普的行政命令設下的 9 月 20 日最後交易日期將近，這項交易已經在接受國安審查。
美國《彭博社》指，軟體公司甲骨文將有權限「全面」取得 TikTok 原始碼和更新，確保中國母公司字節跳動（ ByteDance ）不會利用後門取得美國用戶數據。新成立的 TikTok 總部將設於美國，並由第三監督、向美國政府報稿，聘用經美國政府許可的獨立董事會。
美國政府高層都已知悉交易案，國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）等官員仍對 TikTok 資安有所疑慮，同時對中國在交易案後對 TikTok 保有多少影響力感到存疑。司法部長巴爾（ William Barr ）則已經在 16 日聽取簡報，與甲骨文高層通話。
但美國總統川普週三（ 16 ）表示，他不是很喜歡這項協議，字節跳動仍保有 TikTok 公司的大部分資產，為甲骨文所有的只佔整體一小部分。「我不準備簽任何東西（協議），我必須要了解這項交易」。
字節跳動計畫創立一家獨立公司以面對美國的規範，母公司希望能夠保有較多股權，其他美國公司、投資者負責在美業務。最新細節顯示，甲骨文不只能掌握 TikToK 在美數據存放，也能夠審視演算法的原始碼，而甲骨文做為全世界第二大軟體公司，不打算研發新的演算法，打算只扮演審核者的角色，字節跳動還是保有審視演算法的能力，但如果北京試圖滲透 TikTok 的程式碼，甲骨文和獨立董事會將發現。