為騙取回國資格　2旅菲中國人竄改核酸檢測報告

（中央社台北17日電）中國再傳有民眾為順利回國，偽造核酸檢測報告。官方通報指，有兩名從菲律賓返國的民眾，將陽性的報告竄改為陰性，騙取搭乘班機回國的資格。官方近期複查時查出，將追究法律責任。
中國駐菲律賓大使館官方微信於16日晚間發布通報，指出近期對從菲律賓返回中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例進行逐一複查。經調查後發現，有兩名原始核酸檢測為陽性的民眾，竄改檢測報告，將結果改為陰性，並以此騙取搭機回國的資格。
通報指出，這種行為公然違反中國防疫法規，而且對於同一航班的乘客和機組人員健康安全造成很大危害，也為中國國內的防疫工作帶來干擾。目前，大使館已將這兩人核酸檢測造假的情況通報中國國內的公安部門，將追究有關人員的法律責任。
通報中強調，中國旅菲民眾務必嚴守中國和菲律賓的各項防疫法律，切勿抱存僥倖心理，刻意隱瞞病情。偽造核酸檢測報告，在菲律賓和中國都是違法行為，將面臨法律嚴懲。
事實上，這並非第一次有中國民眾為了順利回國而竄改檢測報告。
今年6月底，中國駐俄羅斯大使館官方微信同樣發布通報，指出，經多方調查後發現，從俄羅斯搭機回中國的旅客中，有個別乘客為了能夠順利回國，持偽造核酸檢測報告登機。通報批，故意隱瞞病情，對於防疫造成不良影響。
多次發生偽造核酸檢測檢測報告的情形，也引起中國國內相關單位與外館關注。
中國駐埃及大使館的官方微信在今日發布通報，將採取更嚴格的檢測報告審核與登機資格認定標準。
通報指出，所有從埃及搭機赴中國的乘客，在機場辦理登機手續時，要同時出示本人核酸碼及核酸檢測陰性報告。只接受正本檢測報告，影印本、掃描檔案與手機截圖均不受理；此外，只接受英文或阿拉伯文的檢測報告。（編輯：吳柏緯/沈朋達）1090917