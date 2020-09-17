美國將禁WeChat　強調不會針對使用者

（中央社紐約16日綜合外電報導）美國對中國應用程式WeChat發布的禁令即將生效，根據美國政府今天提交的法庭文件，這項禁令不會針對使用WeChat通訊的民眾。
美聯社報導，美國總統川普8月6日以據稱構成國安威脅為由，針對WeChat與TikTok發布行政命令，並要求商務部在9月20日前擬定阻擋與WeChat和TikTok中國母公司「交易」的具體措施。
非營利的美國WeChat用戶聯盟（U.S. WeChatUsers Alliance）與使用WeChat工作、禮拜以及和中國親友聯繫的數名人士，在加州聯邦法院提出訴訟要求擋下禁令。訴訟說，這項禁令違反美國使用者的言論自由、宗教自由與其他憲法權利。
WeChat使用者說，他們與WeChat或WeChat母公司騰訊沒有關係，請求對這項禁令發布禁制令，庭訊預計預定今天舉行。
美國司法部今天在法庭文件中說：「對於與WeChat的連結只有使用或下載軟體傳送個人或商業資訊的個人或團體，商務部無意對他們採取行動。」
這份政府文件提到，使用與下載WeChat溝通，不在禁止交易的範疇內，不過在WeChat傳訊可能會因這個禁令「直接或間接受到影響」。
美國司法部的文件提到，美國政府提出這些「保證大致解決」了原告的疑慮。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090917