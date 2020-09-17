互動升溫！美駐聯合國大使與台代表會晤　協助推動參與UN

美國國務院次卿克拉奇( Keith Krach )將於今（ 17 日）訪台，讓北京氣得跳腳，強烈警告美方不得與台灣有任何官方往來。不過有外媒報導稱，美國駐聯合國大使克拉夫特（ Kelly Craft ） 16 日與台灣駐紐約辦事處長李光章共進午餐，提到將協助推動台灣更多參與聯合國事務，直踩北京紅線，料將引發對岸新一波報復行動。





《美聯社》