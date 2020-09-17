互動升溫！美駐聯合國大使與台代表會晤　協助推動參與UN

美國國務院次卿克拉奇( Keith Krach )將於今（ 17 日）訪台，讓北京氣得跳腳，強烈警告美方不得與台灣有任何官方往來。不過有外媒報導稱，美國駐聯合國大使克拉夫特（ Kelly Craft ） 16 日與台灣駐紐約辦事處長李光章共進午餐，提到將協助推動台灣更多參與聯合國事務，直踩北京紅線，料將引發對岸新一波報復行動。
根據《美聯社》報導，克拉夫特聲稱週三與李光章進行了「歷史性」的會晤，這也是台灣駐紐約最高級官員首度與美國駐聯合國大使用餐。克拉夫特表示，她一直想做川普總統覺得對的事，也認為總統一直努力強化與台灣的雙邊關係。
克拉夫特並聲稱，她和李光章針對如何讓台灣更活躍於聯合國一事進行討論，因為台灣 2000 多萬人民的聲音需要被聽見，而非繼續被邊緣化，台灣有權利跟其他人一樣參與聯合國事務，美國需要站出來，處理關乎台灣、香港和其他地方的問題。
克拉夫特還說，美方確實正在推動台灣重返聯合國，或在聯合國衛生大會中扮演角色，特別是台灣認知到新冠肺炎有人傳人的風險。
報導並指出，克拉夫特與李光章的會面距離 11 月 3 日的美國總統大選只有幾週，還是在克拉奇抵達台灣的前一天舉行，肯定會造成華府與北京在新冠疫情、貿易戰、香港和南海問題以外，局勢進一步緊張。而美國與台灣關係持續升溫，是受到美國國會兩黨的支持，也顯示川普政府有意對抗北京和專制政體。