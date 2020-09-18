台灣自助加中國幫忙　分析：歐洲對兩岸態度正轉變

（中央社台北17日電）捷克參議院議長維特齊訪問台灣引發中國不滿，歐洲的分析家表示，這場外交爭端顯示歐洲對台海兩岸態度正在轉變，雖然速度很緩慢；台灣除得益藉抗疫成功拓展外交，中國惹毛各國也幫了忙。



