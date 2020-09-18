美議員提決議案　籲美台建交、終結過時的一中政策

（中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電）美國聯邦眾議員帝芬尼今天表示，他已提出決議案，呼籲美國恢復與台灣正式邦交關係，並終結過時的「一中政策」。決議案也指示美國行政部門，支持台灣國際參與並洽簽自由貿易協定。



