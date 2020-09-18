美亞太助卿批北京是「目無法紀的惡霸」　將繼續協防台灣

美國國務院次卿克拉奇( Keith Krach )昨（ 17 日）抵台，身為 41 年來訪台層級最高的現任國務院官員，克拉奇的到來也被視為台美關係進一步發展，與此同時，美國國務院亞太助卿史達偉（ David Stilwell ）也在參議院外交委員會表示，美國政府不是在要求其他國家必須在美中之間選邊站，但北京近來行徑有如「目無法紀的惡霸」，強調北京要為自己的惡意行為負責，美國將繼續協助台灣有自我防衛的能力。





《路透社》