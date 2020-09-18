美亞太助卿批北京是「目無法紀的惡霸」　將繼續協防台灣

美國國務院次卿克拉奇( Keith Krach )昨（ 17 日）抵台，身為 41 年來訪台層級最高的現任國務院官員，克拉奇的到來也被視為台美關係進一步發展，與此同時，美國國務院亞太助卿史達偉（ David Stilwell ）也在參議院外交委員會表示，美國政府不是在要求其他國家必須在美中之間選邊站，但北京近來行徑有如「目無法紀的惡霸」，強調北京要為自己的惡意行為負責，美國將繼續協助台灣有自我防衛的能力。
根據《路透社》報導，史達偉在遞交給美國參議院外交關係委員會聽證會的證詞中指出，美中之間的競爭不必然會導致衝突，美國也在尋求與北京合作的可能，例如在北韓問題上，所以美國並非要求其他國家選邊站，而是旨在反對中國的惡性行為，並捍衛自己的主權和經濟利益。
史達偉並聲稱，北京近日一連串行為令人震驚，包括在中印邊界上的武裝衝突、南海、台灣周圍的侵略行動等等；他還提到北京企圖「消滅」蒙古和藏族文化，壓迫新疆維吾爾族，以及北京在香港實施國安法等事，認為：「這些並不是一個負責任的全球行為者該有的行為，而更像是非法的惡霸。」
一同出席聽證會、負責歐洲與歐亞事務的代理助卿瑞克（ Philip Reeker ）則說，歐洲無疑是北京企圖取代美國全球領導地位的中心戰線，但俄羅斯始終是當地的首要軍事威脅，美國計畫本月稍晚或下月初將與歐盟進行高級別會議，就中國問題展開對話。
史達偉還表示，美國將繼續加強與台灣交流，出售武器以確保台灣有自我防衛的能力。不過他也重申，美國仍堅守「一個中國」政策，希望兩岸問題能和平解決，而非以脅迫或恐嚇的方式。