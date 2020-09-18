甲骨文與抖音合作能成功？外媒：川普將於36小時內決定

美國加州科技公司甲骨文（ Oracle ）與中國影音應用程式「抖音海外版」( TikTok )的合作計劃，華府迄今未有最終決定。美國知名財經頻道《 CNBC 》引述消息來源，聲稱總統川普將於 24 至 36 小時內決定抖音的命運，若成事，甲骨文將獲得抖音約 20% 的股權。
《 CNBC 》 17 日報導稱，川普週三曾表示，對抖音和甲骨文的交易條款不甚滿意，不喜歡字節跳動將保留抖音多數股權的想法，因為這與他先前的聲明互相矛盾，目前正與內閣官員和顧問們商討是否通過甲骨文的提案，包括國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）、財政部長梅努欽（ Steven Mnuchin ）和高級顧問庫許納（ Jared Kushner ）等人。但消息指出，所有權比例並不是談判的話題，而且不太可能改變。
消息人士續指，字節跳動計劃在美國的證券交易所進行全球首次公開募股，而甲骨文將擁有少於20%的抖音上市股份。另外，美國知名零售業者沃爾瑪（ Walmart ）也將入股，沃爾瑪首席執行官麥克米倫（ Doug McMillon ）將在新成立的抖音美國業務董事會中擁有董事會席位，但入股規模尚是未知數。
白宮幕僚長梅多斯（ Mark Meadows ）聲稱，若甲骨文只是幫抖音「換個包裝」，則仍與川普的目標有落差，美國還在研究這筆交易的潛在細節，查看是否符合美方利益及國家安全要求。
消息人士也向《 CNBC 》透露，美國財政部在抖音與甲骨文的合作條款上，針對安全問題進行了重大修訂，字節跳動也已同意這些修改，但尚不清楚更改內容。不過抖音案牽涉美中角力和關鍵技術移轉等敏感議題，任何有關交易都須經過華府和北京的批准，仍存在著許多未知數。