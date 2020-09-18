甲骨文與抖音合作能成功？外媒：川普將於36小時內決定

美國加州科技公司甲骨文（ Oracle ）與中國影音應用程式「抖音海外版」( TikTok )的合作計劃，華府迄今未有最終決定。美國知名財經頻道《 CNBC 》引述消息來源，聲稱總統川普將於 24 至 36 小時內決定抖音的命運，若成事，甲骨文將獲得抖音約 20% 的股權。





《 CNBC 》