克拉奇來訪釋利多？CNN：華府將盡速批准176億的對台軍售

先前曾有外媒聲稱，美國政府有意出售7種軍事武器給台灣，雖然台灣國防部隨後便回應為媒體自行臆測，評估或洽談中之軍購案按例不對外說明，但 17 日再有外媒報導，川普政府很快就會同意對台的重大軍售，金額估計達 6 億美元（折合新台幣約 176 億）。





《 CNN 》