克拉奇來訪釋利多？CNN：華府將盡速批准176億的對台軍售

先前曾有外媒聲稱，美國政府有意出售7種軍事武器給台灣，雖然台灣國防部隨後便回應為媒體自行臆測，評估或洽談中之軍購案按例不對外說明，但 17 日再有外媒報導，川普政府很快就會同意對台的重大軍售，金額估計達 6 億美元（折合新台幣約 176 億）。
美國《 CNN 》引述美國國會和行政部門消息，聲稱川普政府不久後將批准包括無人機在內的重大軍售案。 1 名國會助理證實美方正準備打包出售7種武器系統給台灣，但不清楚國會何時會收到通知。
1 名美政府官員則表示，政府將盡速正式通過有關 MQ-9B 海上衛士無人機的大筆軍售案，無人機與有關設備、支援計畫預估經費達 6 億美元，包含反艦飛彈。
對此國務院 1 位發言人則回應道，在正式通知國會之前，國務院不會對擬議的軍售加以評論或證實；五角大廈也拒絕對該筆軍售發表看法。
報導並指出，川普執政這幾年，隨著美國與台灣的關係升溫，軍售的數量也有所增加，至今已批准了對台灣的幾筆主要軍售，總價值超過 130 億美元，對此北京十分不滿，稱其為侵犯中國主權的行為；近日美國更是屢屢派政府官員赴台進行高調的外交訪問，北京也多次以軍機、航艦擾台來回應。為了應對北京的威脅，台灣似乎也正在增加國防開支，改善軍事條件以抵禦任何侵襲。