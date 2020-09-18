報復克拉奇訪台！解放軍東部戰區　今起台海附近實戰演練

美國國務院主掌經濟增長、能源及環境事務的次卿克拉奇（ Keith Krach ）目前人正在台灣進行訪問，中國外交部發言人汪文斌昨( 17 日)才就此事放話稱中方將採取必要反應，中國國務院新聞辦公室今( 18 日)就召開記者會，中國國防部發言人任國強表示，解放軍東部戰區自 18 日起於台海附近實戰演練，稱是針對目前台海形勢採取的「正當必要行動」。
綜合陸媒報導， 18 日上午，國新辦發布 《中國軍隊參加聯合國維和行動 30 年》白皮書，記者會上，官媒《環球時報》記者問到克拉奇訪台一事時，中國國防部新聞發言人任國強大校表示，今天開始，中國人民解放軍東部戰區將在台海附近組織實戰化演練。
任國強聲稱，此次演習是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的「正當必要行動」，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來勢力干涉，並痛批近期美國和民進黨當局頻繁製造事端，威脅無論是以台制華，還是挾洋自重，都是癡心妄想，注定是死路一條，玩火者必自焚，中國人民解放軍有堅定的意識、充分的信心、足夠的能力，挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。
身為 1979 年後訪台的美國國務院最高層級官員，克拉奇此行高度敏感，除了汪文斌 17 日的發言，今天( 18 日)早上解放軍便已數度派出軍機出現在台灣附近空域，有媒體報導聲稱台灣方面連發 16 次廣播驅離。