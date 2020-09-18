報復克拉奇訪台！解放軍東部戰區　今起台海附近實戰演練

美國國務院主掌經濟增長、能源及環境事務的次卿克拉奇（ Keith Krach ）目前人正在台灣進行訪問，中國外交部發言人汪文斌昨( 17 日)才就此事放話稱中方將採取必要反應，中國國務院新聞辦公室今( 18 日)就召開記者會，中國國防部發言人任國強表示，解放軍東部戰區自 18 日起於台海附近實戰演練，稱是針對目前台海形勢採取的「正當必要行動」。





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