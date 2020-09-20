泰國「人生勝利組」女神！第一學府畢業新生代女星

根據四方報報導，近幾年在泰國演藝圈嶄露頭角的新生代女演員Yam （本名 Matira Tantiprasut），年僅24歲，卻已拿到泰國第一學府朱拉隆功大學心理學系碩士學位，且在泰國演藝圈佔有一席之地，讓人不得不驚嘆人生勝利組。
長相甜美的Yam父母都是正統泰國人，但自小出生在澳洲昆士蘭，9歲時全家才搬回泰國。自此後Yam一直在泰國國際學校念書，中途曾為了照顧仍住在澳洲的祖母，再度搬回澳洲2年。但回泰國後仍然認真讀書，完成高中學業，還進入泰國名校法政大學就讀商務英語交流學系。超高智商搭配逆天顏值，本身就極具話題，沒想到她更以GPA3.28和二等榮譽等等高成績畢業，再度進入朱拉隆功大學攻讀碩士。
除了學業上面認真，Yam早在2012年就在泰國第七頻道出道，且處女作《Chacha Chet》就飾演女主角，獲得亮眼成績後她在當年9月簽約成泰國第三頻道的演員，潛心演戲，一直到2016年因出演《純潔的心》而爆紅，飾演畫家的她靠著演技和新鮮情節，成為家喻戶曉的明星，戲約不斷找上門。而在今年3月首播的經典泰劇《宛若我心》翻拍版，Yam飾演的逃婚公主Maneesala 美貌程度完全不輸女主角，渾然天成的貴族氣息讓人看了都要佩服。
在IG上她亦擁有超過54萬的粉絲，私底下的她時常前往海灘或戶外，拍攝的照片都十分自然，可謂能動能靜的新生代明星。