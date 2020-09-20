泰國「人生勝利組」女神！第一學府畢業新生代女星

根據四方報報導，近幾年在泰國演藝圈嶄露頭角的新生代女演員Yam （本名 Matira Tantiprasut），年僅24歲，卻已拿到泰國第一學府朱拉隆功大學心理學系碩士學位，且在泰國演藝圈佔有一席之地，讓人不得不驚嘆人生勝利組。





▲近幾年在泰國演藝圈嶄露頭角的新生代女演員Yam （本名 Matira Tantiprasut），年僅24歲，卻已拿到泰國第一學府朱拉隆功大學心理學系碩士學位，且在泰國演藝圈佔有一席之地，讓人不得不驚嘆人生勝利組。（圖／翻攝自IG）