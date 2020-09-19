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《時代》票選2020風雲人物　蔡英文入圍、羅冠聰得票第一

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-09-19 10:39:35

▲（圖／翻攝自Time）
▲《時代》雜誌公布2020年百大人物讀者投票結果，今年主題人物聚焦在香港反送中、新冠肺炎疫情、各地示威及澳洲野火等大事件。（圖／翻攝自Time）

美國《時代雜誌》（ TIME ）週五（ 18 ）公布今年 2020 的 100 位風雲人物，由 470 萬位讀者投票選出今年世界上最具影響力的人們。香港民主運動者、最年輕的立法會議員羅冠聰（ Nathan Law ）得票率為 3.8% 位列第一，緊接在後的是 COVID-19 疫情下的前線醫護人員（ 3.7% ）。其他入圍的還有台灣總統蔡英文、美國總統川普、美國民主黨總統候選人拜登、德國總理梅克爾、金正恩以及世界衛生組織（ WTO ）總幹事譚德塞等人。



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▲《時代》雜誌18日公佈100為年度100影響力人物名單，其中包括運動員、歌手、藝術家、政治人物及各方面領域的專家。（圖／翻攝自Time）
《時代》介紹，羅冠聰在今年 7 月香港實施《港區國安法》時，離開城市流亡英國，這項法律試圖瓦解香港示威，國安法加上 COVID-19 疫情消減了民主派人士的努力，但也讓世界各地的人們更加感謝在前線保護大家生命的醫護人員。在疫情大流行前，澳洲浩劫般的森林野火從 2019 年 9 月一路燒到 2020 年 3 月，超過 1700 萬公頃的土地被波及，上億隻野生動物面臨生危機，野火也造成 33 人死亡，其中 9 人為澳洲當地的消防員，《時代》的讀者們也投票給消防員們（得票率 3.2% ）。

美國明尼蘇達州 5 月一名非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）因警方持法不當窒息而死，引起全美大規模的反種族歧視示威運動，有 2.5% 的讀者投給了 Black Lives Matter 的示威者。讀者投票結束後，《時代》雜誌的編輯們選出了 100 位最具影響力的年度人物，將在 9 月 22 日於《 ABC News 》的電視特輯上公布。

同樣被列在名單中的，還有時常被追問何時會出新專輯的美國歌手蕾哈娜（ Rihanna ）、印度總理莫迪（ Narendra Modi ）、紐約州長古莫（ Andrew Cuomo ）、美國民主黨副總統候選人賀錦麗（ Kamala Harris ）、Zoom 創辦人袁征（ Eric Yaun ）、環保少女通伯格（ Greta Thunberg ）、女神卡卡（ Lady Gaga ）、杜娃・黎波（ Dua Lipa ）、韓國女團 BLACKPINK、韓國男團防彈少年團（ BTS ）、中國領導人習近平。

▲（圖／翻攝自Time）
▲台灣總統蔡英文入選《時代》雜誌年度100人物。（圖／翻攝自Time）
 

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