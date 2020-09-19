《時代》票選2020風雲人物　蔡英文入圍、羅冠聰得票第一

美國《時代雜誌》（ TIME ）週五（ 18 ）公布今年 2020 的 100 位風雲人物，由 470 萬位讀者投票選出今年世界上最具影響力的人們。香港民主運動者、最年輕的立法會議員羅冠聰（ Nathan Law ）得票率為 3.8% 位列第一，緊接在後的是 COVID-19 疫情下的前線醫護人員（ 3.7% ）。其他入圍的還有台灣總統蔡英文、美國總統川普、美國民主黨總統候選人拜登、德國總理梅克爾、金正恩以及世界衛生組織（ WTO ）總幹事譚德塞等人。





▲《時代》雜誌18日公佈100為年度100影響力人物名單，其中包括運動員、歌手、藝術家、政治人物及各方面領域的專家。（圖／翻攝自Time）

× ▲《時代》雜誌18日公佈100為年度100影響力人物名單，其中包括運動員、歌手、藝術家、政治人物及各方面領域的專家。（圖／翻攝自Time）

▲台灣總統蔡英文入選《時代》雜誌年度100人物。（圖／翻攝自Time）