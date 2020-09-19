字節跳動計畫重組抖音　成立「TikTok Global」在美上市

美國總統川普要求 TikTok 母公司字節跳動（ ByteDance ）拆售在美業務，並在 8 月簽署行政命令設下 9 月 20 日為最後交易期限。經過多家公司協商，TikTok 交易案仍不斷出現變化，路透社引述消息人士稱，若甲骨文（ Oracle ）順利與 TikTok 合作，可能將以 TikTok Global 的方式在美國上市。路透社報導，字節跳動新公司的上市申請已經交給白宮等待批准，但川普政府還未批准交易協議。
《路透社》報導，知情人士稱，若白宮批准甲骨文與字節跳動協議，那字節跳動將計畫成立新公司「 TikTok Global 」在美國上市公開募股（ IPO ）。新公司的董事會將多為美國人，還有一名美國執行長以及安全專家。甲骨文同意持有這家新公司 20% 的股份，若零售業龍頭沃爾瑪（ Walmart ）協商成功，沃爾瑪執行長董明倫（ Doug McMillon ）也將獲得董事會席位。
消息人士稱，TikTok 約在 1 年內會在美國上市，估值逾 500 億美元，若進行公開募股，將成為科技業有史以來最大的上市案之一。TikTok 希望藉此降低字節跳動的持股，以消除美國官員對其中國企業背景的疑慮。
《美國之音》18 日報導稱川普 17 日稱，TikTok 交易案「沒有太大的變化」並稱「我猜微軟仍有參與其中」雖然字節跳動已宣布拒絕微軟的收購案，選擇了甲骨文，而有消息透露甲骨文對 TikTok Global 持有股份從 20% 增加至 60%。