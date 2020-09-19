字節跳動計畫重組抖音　成立「TikTok Global」在美上市

美國總統川普要求 TikTok 母公司字節跳動（ ByteDance ）拆售在美業務，並在 8 月簽署行政命令設下 9 月 20 日為最後交易期限。經過多家公司協商，TikTok 交易案仍不斷出現變化，路透社引述消息人士稱，若甲骨文（ Oracle ）順利與 TikTok 合作，可能將以 TikTok Global 的方式在美國上市。路透社報導，字節跳動新公司的上市申請已經交給白宮等待批准，但川普政府還未批准交易協議。



