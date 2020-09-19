承諾年底生產1億劑疫苗　川普：明年4月前全美都能接種

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情 3 月進入全球大流行，至今（ 19 ）已造成美國 672.3 萬人確診、19.8 萬人死亡。總統川普週五（ 18 ）承諾至今年年底將備有超過 1 億劑，確保「每位美國人」都將在明年（ 2021 ）4 月以前接種疫苗。不過美國疾病管制與預防中心（ CDC ）週三（ 16 ）評估，最樂觀的情況下，能在年底生產約 4500 萬劑疫苗，每個人需要注射 2 次才能夠預防新冠病毒，也就是約 2250 萬人能夠接種。
綜合外媒報導，川普在白宮新聞發佈會上回應，一但疫苗被批准，政府將立即分發給美國人民，在疫苗備妥後 24 小時內開始配發。川普說「到今年年底，將至少生產 1 億劑疫苗，甚至可能更多，每個月都將提供數百萬劑疫苗，預計到明年 4 月，就有足夠的疫苗提供給每個美國人。」川普認為，配發速度會比大部分人想像中來得快。
美國 CDC 主管雷德菲爾德（ Robert Redfield ）週三（ 16 ）於參議院作證時，預測疫苗至少要等到明年夏天或秋天才能開始廣泛分發。目前致力於研發疫苗的藥廠，都已經開始生產，但他們仍然在測試這些疫苗以確保安全、效用。這些藥廠必須提供數據，獲得美國食藥管理局（ FDA ）批准、疫苗產品獲得緊急使用權，才能夠投入使用。
《 CNN 》引述專家分析，疫苗分發可能很複雜、耗時，要在 2021 年給全美國 3 億人接種疫苗，成功的話應該會是值得列入世界紀錄的速度。有美國官員估計，國民至少得等到明年第三季度，或是第四季度才能夠恢復正常生活。
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