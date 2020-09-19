承諾年底生產1億劑疫苗　川普：明年4月前全美都能接種

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情 3 月進入全球大流行，至今（ 19 ）已造成美國 672.3 萬人確診、19.8 萬人死亡。總統川普週五（ 18 ）承諾至今年年底將備有超過 1 億劑，確保「每位美國人」都將在明年（ 2021 ）4 月以前接種疫苗。不過美國疾病管制與預防中心（ CDC ）週三（ 16 ）評估，最樂觀的情況下，能在年底生產約 4500 萬劑疫苗，每個人需要注射 2 次才能夠預防新冠病毒，也就是約 2250 萬人能夠接種。





▲美國總統川普5月時前往鳳凰城（Phoenix）視察個人防護裝備生產。（圖／美聯社／達志影像）