美明起禁下載TikTok、微信　字節跳動擋禁令「提告川普」

美國總統川普 8 月 6 日簽署的行政命令，禁止美國任何人、企業與兩項應用程式的母公司字節跳動、騰信進行交易。商務部 18 日針對這項命令，以國家安全為由，自 20 日開始禁止企業與 TikTok、微信（ WeChat ）等中國應用程式進行商業交易，這代表美國用戶將無法新下載、更新這些 App。為了阻止禁令封殺，TikTok 和字節跳動再次對川普政府提出訴訟。



