美明起禁下載TikTok、微信　字節跳動擋禁令「提告川普」

美國總統川普 8 月 6 日簽署的行政命令，禁止美國任何人、企業與兩項應用程式的母公司字節跳動、騰信進行交易。商務部 18 日針對這項命令，以國家安全為由，自 20 日開始禁止企業與 TikTok、微信（ WeChat ）等中國應用程式進行商業交易，這代表美國用戶將無法新下載、更新這些 App。為了阻止禁令封殺，TikTok 和字節跳動再次對川普政府提出訴訟。
據《彭博社》，在商務部發布命令當晚，TikTok 和字節跳動就對川普政府提出訴訟，這是該企業第二次在法庭上挑戰川普政府。TikTok、字節跳動指控，川普逾越總統權限，出於政治原因，而非以法律遏止對美國的「不尋常」威脅，並且川普的禁令違反了美國憲法第一修正案的言論自由權，因為 TikTok 是「由成千上萬的美國人組成，一個表達自己的平台」。
TikTok、字節跳動稱，美國政府無視「TikTok 致力於保護美國用戶隱私和安全」的證據。外界預期這將使 TikTok 交易案從技術、貿易問題，進入美國司法體系，演變成激烈的地緣政治爭鬥。
加州柏克萊大學分校法律與技術中心主人登普西（ James Dempsy ）認為，TikTok 的訴訟挑戰到有關國家安全的行政命令，這通常會面臨非常艱鉅的戰鬥，因為法院一般不會評論總統對國安問題所做的決定。
美國商務部 18 日開始實施川普的命令，表示如果 TikTok 無法處理政府的疑慮，將會在 11 月 12 日全面禁止這款應用程式，包括禁止：網路託管服務、網路分發內容、與美國企業直接簽約等。《彭博社》引述知情人士消息，川普已經於 18 日與甲骨文（ Oracle ）董事長埃里森（ Larry Ellison ）通話，即將決定是否同意甲骨文與 TikTok 的合作案。