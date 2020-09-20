出賣印度國防機密給中國　官媒《環時》記者遭印警逮捕

中國、印度近期在邊界拉達克（ Ladakh ）地區衝突不斷，雖然雙方國防部長、外交部長多次會晤但區域局勢仍未緩解。印度德里警方 19 日表示，他們近日逮捕曾為中國官媒《環球時報》撰文的記者沙爾馬（ Rajeev Sharma ）涉嫌從事間諜活動，向中國情報機構傳遞敏感訊息。警方補充，還有逮捕 1 名中國籍女子石青（ Qing Shi ）與 1 名尼泊爾籍男子辛格（ Sher Singh ），2 人涉嫌支付酬勞給記者。
據《印度斯坦時報》（ Hindustan Times ）報導，德里警察副局長雅達夫（ Sanjeev Yadav ）表示，沙爾馬將與印度軍隊有關的幾密訊息，傳遞給一名叫做「麥克」（ Michael ）的中國情報官員，內容涵蓋軍方在中國－不丹－印度三國交界處的部署，以及在西藏南方的邊境洞朗（ Doklam ）的軍事部署。雅達夫補充，沙爾馬記者還向中國提供印度、緬甸軍事合作的信息以及其他印中邊界的細節。
警方表示，據稱沙爾馬每次任務的酬勞約為 500 美元（約 1.5 萬台幣），自 2019 年以來，他已收到約 300 萬盧比（約 118 萬台幣），這些錢經由空殼公司、西聯（ Western Union ）匯款支付。在此之前沙爾馬的間諜行動獲得多少酬勞，警方還未掌握。
沙爾馬 2010 年至 2014 年曾為中國官媒《環球時報》撰文，期間被來自中國昆明的情貌員麥可注意到，並透過職場社群「 LinkedIn 」聯繫沙爾馬，全資贊助他拜訪昆明。在這場會面，麥可要求沙爾馬提供中印關係的各方資訊，2016 年至 2018 年間，沙爾馬透過電子郵件、社群媒體和麥可、徐姓男子保持聯繫。2019 年 1 月，沙爾馬與中國媒體公司總經理「喬治」（ George ）開始接觸，喬治請沙夏馬提供有關達賴喇嘛情報的內容，每篇文章約可以獲得 500 美元的酬勞，這筆錢透過由石青（ Qing Shi ）負責營運、為在南德里的公司支付。
德里警察副局長雅達夫表示，他們發現匯款給沙爾馬的「空殼公司」由中國情報機構經營，負責人為 2 位中國籍公民，張昌（ Jhang Chang ）和其妻子張莉莉（ Chang-li-lia ）。他們以假名「蘇傑拉」與「亞紗」經營該公司。目前張昌夫婦 2 人都在中國，由目前已被捕的石青與辛格負責經營業務。
警方表示，沙爾馬於 9 月 14 日發現持有機密國防文件而被捕，他在 15 日被法庭起訴，並由警方拘留 6 日，目前沙爾馬已提交了保釋申請，將於 9 月 22 日開始受理。