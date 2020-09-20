出賣印度國防機密給中國　官媒《環時》記者遭印警逮捕

中國、印度近期在邊界拉達克（ Ladakh ）地區衝突不斷，雖然雙方國防部長、外交部長多次會晤但區域局勢仍未緩解。印度德里警方 19 日表示，他們近日逮捕曾為中國官媒《環球時報》撰文的記者沙爾馬（ Rajeev Sharma ）涉嫌從事間諜活動，向中國情報機構傳遞敏感訊息。警方補充，還有逮捕 1 名中國籍女子石青（ Qing Shi ）與 1 名尼泊爾籍男子辛格（ Sher Singh ），2 人涉嫌支付酬勞給記者。



