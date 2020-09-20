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要求中國送返12港青回香港！黃之鋒、羅冠聰響應全球連署

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-09-20 10:20:27｜update2020-09-20 10:22:53

救救12港青
▲香港12名青年於8月23日涉嫌搭船離港，遭到廣東警方逮捕。被捕人士包括多名參與反送中示威的民運人士，引起外界關注。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）

香港 12 名青年 8 月 23 日涉嫌搭船偷渡，被廣東海警截獲拘押於深圳鹽田看守所，至今（ 20 ）日已經 29 天，被捕人士家屬仍未收到任何音訊，也無法探視。有網友在請願網站上「 chang.org 」發起連署活動，要求中國政府將 12 名港人送返香港，接收香港司法審判。香港民運人士、前立法會議員羅冠聰，以及香港眾志前秘書長黃之鋒也響應連署活動，呼籲各界持續關注此案。



黃之鋒在臉書上分享全球聯署網站，呼籲大眾廣傳並參與其中，希望能夠突破 50 萬人連署，要求中國政府送返 12 名被捕港人，「讓政權知道，我們絕不會忘記這十二位身陷囹圄的手足」。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲黃之鋒在個人臉書上分享連署請願。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）
羅冠聰也在臉書上分享連署連結，寫道「12 名港人自 8 月 23 日在中國大陸水域被捕以來，被扣留已經將近一個月，家屬及其委託律師仍無法聯絡他們，至今可說是音訊全無，情況實在相當危險」。羅冠聰表示，中共意圖將 12 人消聲匿跡，因此更需要增加全球對被捕人士的關注。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲羅冠聰臉書分享連署請願網站，指中共意圖消聲匿跡12名港青，此時更需要增加外界對此案的關注。（圖／翻攝自羅冠聰臉書）
日前被捕人士家屬在立法會議員的協助下，舉行記者會呼籲特區政府協助 12 港青回港接受司法審判，確保身為香港市民的權益受到保障。其中有家屬指，被捕青年疑似「被官派」律師，不敢相信家人會信任內地（中國大陸）律師；至今未能與被捕人士取得聯繫，只能夠經由香港入境處傳遞信件入內地。香港保安局長李家超稱，12 名港人全部按照當局提供的律師名單，各自揀選 2 名律師代表，且 12 人皆健康狀況良好。

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