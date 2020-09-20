要求中國送返12港青回香港！黃之鋒、羅冠聰響應全球連署

香港 12 名青年 8 月 23 日涉嫌搭船偷渡，被廣東海警截獲拘押於深圳鹽田看守所，至今（ 20 ）日已經 29 天，被捕人士家屬仍未收到任何音訊，也無法探視。有網友在請願網站上「 chang.org 」發起連署活動，要求中國政府將 12 名港人送返香港，接收香港司法審判。香港民運人士、前立法會議員羅冠聰，以及香港眾志前秘書長黃之鋒也響應連署活動，呼籲各界持續關注此案。





▲黃之鋒在個人臉書上分享連署請願。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）