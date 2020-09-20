川普同意TikTok、甲骨文合作！商務部宣佈延後禁令一週

美國政府以國家安全疑慮為由，對 TikTok 下達禁令，根據總統川普的行政命令要求 TikTok在 9 月 20 日前完成交易案，否則將在美國全面封殺該程式。禁令生效前夕（ 19 ），川普表示，他「概念上」批准甲骨文、沃爾瑪與中國 TikTok 的交易案，將容許 TikTok 繼續在美經營，美國商務部也將禁令延後一週。



