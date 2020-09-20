川普同意TikTok、甲骨文合作！商務部宣佈延後禁令一週

美國政府以國家安全疑慮為由，對 TikTok 下達禁令，根據總統川普的行政命令要求 TikTok在 9 月 20 日前完成交易案，否則將在美國全面封殺該程式。禁令生效前夕（ 19 ），川普表示，他「概念上」批准甲骨文、沃爾瑪與中國 TikTok 的交易案，將容許 TikTok 繼續在美經營，美國商務部也將禁令延後一週。
美國商業部 9 月 18 日曾發表聲明，決定 20 日起禁止在美國應用程式商店內下載、更新 TikTok、WeChat 等中國 App，並將於 11 月 12 日起禁止 TikTok 在美國提供服務，同時限制美國企業與兩個程式的母公司字節跳動、騰訊進行直接交易，等同判了死刑。
但在禁令生效前夕，交易出現轉機。美國財務部長梅努欽（ Steven Mnuchin ）說，字節跳動因應美國政策成立的新公司將名為「 TikTok Global」。川普表示，TikTok Global 的公司總部將設於德州，最多可創造 2.5 萬個就業機會，並將捐出 50 億美元給美國教育基金。川普說這符合他的要求，政府也能夠從這筆交易中獲益。
川普表示，新的 TikTok 將和中國「沒有關係」，協議的一部分確保應用程式的資訊安全，零售業龍頭沃爾瑪（ Walmart ）和軟體公司甲骨文（ Oracle ）2 家美國企業將「完全控制」TikTok Global。
美國商業部隨後發表聲明，表示因為近期的正面發展，商務部長羅斯（ Wibur Ross ）在總統指示下，將延後有關 TikTok 的限制，原訂於 9 月 20 日生效的禁令延後至 9 月 27 日。
但港媒指，這筆交易仍需要得到中國政府的批准，中國商務部 8 月 28 日發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，內容涉及 53 項技術內容。其中，人工智慧交互界面技術、基於數據分析的個性化訊息推送服務技術，將影響 TikTok 出售業務的交易內容。
《路透社》、《彭博社》先前報導，知情消息指甲骨文、沃爾瑪將持有大部分股份，甲骨文甚至可能持股 20%至 60%，沃爾瑪執行長董明倫（ Doug McMillon ）將在董事會擁有席次。TikTok 最關鍵演算法，甲骨文將有權限檢視原始碼，以確保 1 億美國用戶的資訊安全。