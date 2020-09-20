川普稱TikTok將捐助50億美元基金　字節跳動：看新聞才知

美國總統川普表示，他已經批准甲骨文（ Oracle ）、沃爾瑪（ Walmart ）與中國應用程式 TikTok 的合作交易，准許 TikTok 以新公司「 TikTok Global 」繼續在美國營運，並稱這筆交易將設立 50 億美元的教育基金。但對於教育基金一事，TikTok 母公司字節跳動（ ByteDance ）澄清，公司也是看新聞才第一次聽說此事。
字節跳動透過中國社群「頭條號」澄清，有關捐助教育基金的消息「我們也是從新聞中第一次聽說 50 億美金的教育基金。公司一直致力於教育領域的投入，也計劃和合作伙伴、全球股東一起為全球的學生啟動基於 AI 和視頻技術的在線課堂項目」。
字節跳動稱，公司與甲骨文、沃爾瑪對 TikTok 合作案達成「原則性」共識，確保 1 億美國人能夠繼續使用 TikTok 這款高人氣的視頻（影片）及內容應用軟件（應用程式），滿足美國政府監管要求，加強 TikTok 美國業務，三方將按照此共識，盡快達成滿足美國和中國法律要求的合作協議。
美國財政部長梅努欽（ Steven Mnuchin ）表示，TikTok 將在美國德州成立新公司「 TikTok Global 」。對於合作案，字節跳動表示，TikTok 的總部將繼續留在美國，未來幾年內預計增加 2.5 萬個本地工作機會，支撐業務擴張。在字節跳動的「控制」下，TikTok 會成立新的董事會和管理層，近期將進行 Pre-IPO 融資，TikTok 估值近 625 億美元，字節跳動會繼續掌握 TikTok 的控制權，甲骨文、沃爾瑪分別獲得 12.5% 和 7.5% 的股份。川普則是稱，兩家美國企業將會「完全控制」新成立的 TikTok Global。