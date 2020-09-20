川普稱TikTok將捐助50億美元基金　字節跳動：看新聞才知

美國總統川普表示，他已經批准甲骨文（ Oracle ）、沃爾瑪（ Walmart ）與中國應用程式 TikTok 的合作交易，准許 TikTok 以新公司「 TikTok Global 」繼續在美國營運，並稱這筆交易將設立 50 億美元的教育基金。但對於教育基金一事，TikTok 母公司字節跳動（ ByteDance ）澄清，公司也是看新聞才第一次聽說此事。



