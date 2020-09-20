解放軍演探測部署　美海軍前副長：11月大選可能趁機攻台

中國解放軍 18、19 日一連兩天出動 37 架戰機擾台，多次飛越台海中線、至少 2 次進入台灣領空。美國海軍前副部長、華府智庫「哈德遜研究所」（ Hudson Institute ）海權中心主任克羅普西（ Seth Cropsey ）指出，解放軍演習不僅是傳遞政治信號，也是在試探美國及盟友，搶在太平洋盟友反應前侵略台灣，而攻台的最佳時機可能是美國總統大選 11 月 3 日那週。





▲解放軍遼寧號艦隊通過宮古海峽，日本自衛隊派出軍機監控。（圖／日本防衛省, 2020.4.11）