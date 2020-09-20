解放軍演探測部署　美海軍前副長：11月大選可能趁機攻台

中國解放軍 18、19 日一連兩天出動 37 架戰機擾台，多次飛越台海中線、至少 2 次進入台灣領空。美國海軍前副部長、華府智庫「哈德遜研究所」（ Hudson Institute ）海權中心主任克羅普西（ Seth Cropsey ）指出，解放軍演習不僅是傳遞政治信號，也是在試探美國及盟友，搶在太平洋盟友反應前侵略台灣，而攻台的最佳時機可能是美國總統大選 11 月 3 日那週。
克羅普西 17 日投書美國《國會山莊報》（ The Hill ），分析過去 1 年解放軍戰機騷擾台灣的頻率明顯增加。今年 4 月中旬，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）擴散至全世界，中國在這段時間，於台灣海峽附近部署了「遼寧號」航母戰隊，行駛台灣與日本之間的宮古海峽，引起日本防衛省關注，然後航母南下從東部繞過台灣島。4 月至 6 月，中國戰機持續在台灣周遭飛行，1 個月內侵入台灣領空 8 次，短短 1 週內最多進入領空 6 次。
克羅普西指出，中國的軍事行動不僅傳遞政治信息，也是為侵略台灣做準備，每次軍事行動都是為了檢驗自身的作戰能力，以及台灣的反應。遼寧號航行於宮古海峽的任務，目的是測試美國及其太平洋盟友捍衛台灣的意願。頻繁的戰機航行也是在測試台灣面對不同地區的航空威脅時，會如何部署調度空軍。
台灣在面對中國的空軍威脅，戰機數上處於明顯的弱勢，中國在東部、南部戰區部署約 600 台戰鬥機，台灣方面則不滿 400 台，且中國的短程導彈大多集中在台灣海峽周遭。
然而克羅普西認為，中國對台灣的進攻不會快速取得勝利。原因除了台灣軍隊的地勢優勢、民眾的支持意願，還有中國如果無法將台灣孤立於太平洋其他盟友之外，它將面對美國、日本、澳洲和菲律賓等聯合力量。美國空軍及海軍航母、潛艦會擴大升級區域衝突，同時如果北韓剛好利用這起混亂，南韓也可能捲入其中；克羅普西預測，甚至越南、印度都可能加入這場混戰，印越兩國分別在拉達克地區、南海與中國存在矛盾。
因此，克羅普西分析，中國的軍隊想要打一場「迅速的戰爭」，美國社會現在面臨黨派撕裂的危機， 總統大選不論是拜登還是川普勝利，都會引起爭議。對中國來說，11 月 3 號將會是最佳進攻時機。但美國政府也作出準備，週三（ 16 ）宣布對台出售 70 億美元的巡航導彈、地雷和 MQ-9 無人機，以幫助台灣遏止中國的入侵。