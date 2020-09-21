泰國大規模示威挑戰王室　嗆「國家屬於人民」

泰國曼谷在周末接連兩天（ 19 日､ 20 日）由法政大學的學生團體發起大規模反政府示威，示威者湧入位於曼谷大皇宮旁的皇家田廣場（ Phra Nakhon ），高呼「政府下台、人民萬歲」口號，並將一塊金色的圓形牌匾嵌在皇家田廣場地上，牌匾刻有 2020 年 9 月 20 日的字樣，以及「民眾已表達他們的意志，這國家屬於民眾，不是屬於國王」，此舉明顯是在挑戰王室。
綽號「企鵝」的學生領袖巴利（ Parit “Penguin” Chiwarak ）受訪時表示，相信君主制的角色應被人公開討論，「泰國人能自由地討論君主制成為一個全國的現象。」另一位學生領袖帕努薩亞（ Panusaya Sithijirawattanakul ）則強調，他們的意圖「不是摧毀王室，而是使王室現代化，以及適應我們的社會。」
由於泰國有嚴厲的「冒犯君主罪」（ lèse-majesté ），示威者在抗議期間高喊的口號及訴求，可能已經涉及違反此法，最高可能被判處 15 年有期徒刑，端看警方是否強制逮人。對此，政府發言人阿努差（ Anucha Burapachaisri ）表示，警方不會使用暴力，至於示威者的違法言論該如何處置，則交由警方判斷。
過去兩個月泰國抗議活動頻頻上演，據主辦單位估計，19 日最高峰時，示威者達 5 萬人，創下 2014 年軍事政變以來的最高紀錄。不同於泰國 2000 年後幾波大型政治集會，都是由紅、黃兩派政治團體為主，這波主要由年輕人籌組、沒有主要運動領袖，明顯是受到香港「反送中」運動的影響。示威者除了要求總理巴育（ Prayut Chan-o-cha ）帶領軍政府下台，也要求限制泰王瓦集拉隆功（ Maha Vajiralongkorn ）的權力。
值得注意的是，9 月 19 日也是 2006 年政變的 14 周年紀念日，當年前總理塔克辛（ Thaksin Shinawatra ）前往紐約出席聯合國大會，泰國陸軍總司令松提在深夜率領軍隊佔據曼谷市中心，包圍政府總部及首相府，成功推翻塔克辛政府，自此塔克辛流亡海外，他的妹妹盈拉（ Yingluck Shinawatra ）也於 2014 年遭政變下台。這次的大規模示威行動選在 19 日登場，也讓外界好奇，塔克辛在反政府運動中，扮演了何種角色！