泰國大規模示威挑戰王室　嗆「國家屬於人民」

泰國曼谷在周末接連兩天（ 19 日､ 20 日）由法政大學的學生團體發起大規模反政府示威，示威者湧入位於曼谷大皇宮旁的皇家田廣場（ Phra Nakhon ），高呼「政府下台、人民萬歲」口號，並將一塊金色的圓形牌匾嵌在皇家田廣場地上，牌匾刻有 2020 年 9 月 20 日的字樣，以及「民眾已表達他們的意志，這國家屬於民眾，不是屬於國王」，此舉明顯是在挑戰王室。





▲示威者在泰國皇家田廣場的圓形牌匾前舉起三隻手指，表達對抗當權者的意思。（圖／美聯社／達志影像）