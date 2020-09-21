甲骨文、沃爾瑪傳入股TikTok　字節跳動望估值1.74兆

美國總統川普日前表達祝福對甲骨文（ Oracle ）和 TikTok 的合作案，為了消除美國政府對應用程式擁有的 1 億美國用戶數據，TikTok 母公司字節跳動（ BtyeDance ）決定在美國成立新公司「 TikTok Global 」，總估值約 600 億美元（約 1.74 兆台幣），甲骨文以及美國零售業龍頭沃爾瑪（ Walmart ）都將入股，消息指 2 家美國企業將持有 20% 的股份。



