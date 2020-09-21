甲骨文、沃爾瑪傳入股TikTok　字節跳動望估值1.74兆

美國總統川普日前表達祝福對甲骨文（ Oracle ）和 TikTok 的合作案，為了消除美國政府對應用程式擁有的 1 億美國用戶數據，TikTok 母公司字節跳動（ BtyeDance ）決定在美國成立新公司「 TikTok Global 」，總估值約 600 億美元（約 1.74 兆台幣），甲骨文以及美國零售業龍頭沃爾瑪（ Walmart ）都將入股，消息指 2 家美國企業將持有 20% 的股份。
綜合外媒報導，知情人士稱中國母公司字節跳動，正在為 TikTok 追求 600 億美元的估值，如果甲骨文、沃爾瑪同意要價，2 家公司需要支付約 120 億美元以入股。消息稱，由於 TikTok 和美方還在商議股權結構和數據安全措施，討論結果將會帶來影響，因此 TikTok 新公司尚未確定最後估值。
消息人士稱，甲骨文和沃爾瑪將分別收購 12.5%、7.5% 的股份，未來美國用戶的資料將儲存於甲骨文的雲端伺服器（ Oracle Cloud ），以消除美國官方的疑慮。美國總統川普表示「概念上」同意者筆交易，並稱交易包含捐物 50 億美金創立教育基金，雖然字節跳動方隨後發表聲明反駁基金一事是「第一次」在新聞上聽說。
美國總統川普於 8 月發布 2 項行政命令，出於擔憂 TikTok 蒐集的 1 億位美國用戶個資、影像喜好等數據會被中國情報單位利用。川普同意甲骨文與 TikTok 的合作案後，商務部隨即宣佈延後應用程式商店下架 TikTok 的命令一週至 9 月 27 日，以利交易進行。國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）週日（ 20 ）表示，字節跳動未來的角色類似「被動股東」，母公司對新的美國公司沒有直接決策權。