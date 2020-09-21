語出驚人！全球3千萬確診　拜登：已有2億人死於新冠肺炎

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情自 3 月進入全球大流行以來至今（ 21 ），根據約翰．霍普金斯大學統計，全球至少 3103 萬人確診，其中 96 萬人因病死亡。但 20 日美國民主黨總統候選人拜登卻在演講中「出包」，說估計有 2 億人死於新冠肺炎，嚇壞了所有人。



