語出驚人！全球3千萬確診　拜登：已有2億人死於新冠肺炎

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情自 3 月進入全球大流行以來至今（ 21 ），根據約翰．霍普金斯大學統計，全球至少 3103 萬人確診，其中 96 萬人因病死亡。但 20 日美國民主黨總統候選人拜登卻在演講中「出包」，說估計有 2 億人死於新冠肺炎，嚇壞了所有人。
據《福斯新聞》報導，拜登估計約 2 億人已經死於新冠肺炎，不過美國因病死亡的人數約為 20 萬人，和 2 億有很大的差距。拜登在演講結尾說「如果川普一意孤行，那麼 COVID-19 疫情將更加複雜，大概到我演講結束，估計約有 2 億人因病死亡」。
報導指，美國總人口約為 3.28 億，如果疫情真如拜登所言，那麼將近三分之二的美國人大概都已經病逝。然而這不是拜登頭一遭搞錯疫情數據，6 月拜登在賓夕法尼亞州競選活動上，聲稱 1.2 億人死於新冠肺炎，當時他說「人們失去工作、不知道該去哪，他們不知道該做些什麼，現在我們有超過 1.2 億人死於 COVID」。
《福斯新聞》指，拜登的表現遭到媒體批評，許多人質疑他的精神狀況、身體條件，擔憂他是否適合在 11 月總統大選與川普競爭、領導美國。
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