解放軍爆哭被送中印邊界？中國網友：唱那歌應該是回老家

中國與印度近期在喜馬拉亞拉達克（ Ladakh ）地區爆發多起衝突，雖然中印雙方外長、防長經過會晤，但區域緊張局勢仍未緩解。印度媒體稱，中國增加軍力切斷了印度軍方部分巡邏點間的道路，轟-6 戰機也加入部署。近期一段解放軍在車上唱歌、痛哭的影片在網路上流傳，有香港網友指這是士兵正在被送往中印邊界當「炮灰」，中國網友則回應這可能是老兵退伍的畫面。
香港推特網友「林才竣 Michael 新號」寫道「派到中印邊境的解放軍，在車上唱歌時，忍不住哭鼻子了。想想也是，花了銀子入伍，本身來計劃是鍍個金，轉業當大王，現在變成當砲灰」。其他網友回應，有些人看起來年紀很輕，不太像訓練有素的士兵；這些都是窮苦人家的孩子。
微波也有中國網友指，這是「安徽省阜陽市潁州區首批 10 名新兵淚別父母，在車上唱『軍中綠花』的視頻（影片）」也有人問，（解放軍）新兵一般入伍戴的是紅花，這些人也可能是老兵退伍。
根據中國網路資料，「軍中綠花」是流行於解放軍營的一首歌曲，歌詞我寫道「寒風飄飄落葉／軍隊是一朵綠花／親愛的戰友你不要想家／不要想媽媽⋯⋯」、「故鄉有位好姑娘／我時常夢見她／軍中的男兒也有情／也願伴你走天涯」從歌詞判斷，應該是一首當兵想念媽媽、家鄉女友的歌曲。