解放軍爆哭被送中印邊界？中國網友：唱那歌應該是回老家

中國與印度近期在喜馬拉亞拉達克（ Ladakh ）地區爆發多起衝突，雖然中印雙方外長、防長經過會晤，但區域緊張局勢仍未緩解。印度媒體稱，中國增加軍力切斷了印度軍方部分巡邏點間的道路，轟-6 戰機也加入部署。近期一段解放軍在車上唱歌、痛哭的影片在網路上流傳，有香港網友指這是士兵正在被送往中印邊界當「炮灰」，中國網友則回應這可能是老兵退伍的畫面。





▲推特「林才竣 Michael 新號」稱這是解放軍要被送往中印前線的影片。（圖／翻攝自 Twitter）