川普要求TikTok脫離中國！《環時》胡嗆：北京不會批准

美國總統川普日前稱自己「原則上」同意 TikTok 和甲骨文（ Oracle ）的合作案，並給予自己的「祝福」，但週一（ 21 ）又再次強調，直到 TikTok 和中國母公司毫無關聯，否則他將不會同意任何協議。



