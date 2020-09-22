川普要求TikTok脫離中國！《環時》胡嗆：北京不會批准

美國總統川普日前稱自己「原則上」同意 TikTok 和甲骨文（ Oracle ）的合作案，並給予自己的「祝福」，但週一（ 21 ）又再次強調，直到 TikTok 和中國母公司毫無關聯，否則他將不會同意任何協議。
TikTok 傳出將在美國德州成立新公司「 TikTok Global 」繼續在美營運，川普先前對甲骨文的交易給予祝福，強調甲骨文和沃爾瑪（ Walmart ） 2 家美國公司將「完全控制」TikTok Global， 消息人士稱甲骨文和沃爾瑪所持股份分別為 12.5%、7.5%。 2 家企業的聯合聲明稱 5 名董事會中將有 4 人為美國人，沃爾瑪執行長董明倫（ Doug McMillon ）將是董事之一。
雖然字節跳動仍有 TikTok Global 80% 的股份，川普強調字節跳動必須與 TikTok Global 脫節，如果不這麼做，政府將不會同意這場交易。川普證實甲骨文和沃爾瑪會持有 20% 的股份，TikTok Global 將負責服務營運。
《環球時報》總編輯胡錫進則表示，據他所知，北京不會批准節跳動與甲骨文、沃爾瑪之間達成的現行協議，因為該協議可能「威脅中國的國家安全、利益和尊嚴」。《環球時報》社論文章指，字節跳動與美方達成的協議「明顯不公平」，是在單方面接受華盛頓的無理要求。
《環球時報》稱，字節跳動作為一家「中國的普通商業公司」在美國動用力量，對其進行打壓的情況下被迫簽署城下之盟，但中國作為一個國家，不會屈服於美方的恫嚇，接受一個針對中國企業的「不平等條約」。
TikTok 影像平台根據用戶已經瀏覽過的內容，透過演算法將用戶可能喜歡的短片送到眼前。印度和美國以及一些自由社會的國家，都擔心 TikTok 會收集用戶的敏感信息，甚至可能會落入中國共產黨手中。印度政府指責，TikTok 偷偷盜取、傳輸用戶數據，中印矛盾高漲的同時，印度大舉禁止中國 App 在境內營運；美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）直指 TikTok 與中共合作；英國、澳洲的情報部門也對應用程式開啟調查。
TikTok 曾多次表示願意提供保護用戶數據的證據給美國政府，但除了個資外洩，演算法中的言論審核機制也令外界擔憂。TikTok 曾多次將天安門事件、西藏議題、新疆穆斯林問題列為政治敏感內容而刪除。