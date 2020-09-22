北京地產大亨獲刑18年　任志強曾發文批中共當局防疫疏失

中國北京市第二中級人民法院週二（ 22 ）對前地產大亨、前華遠集團有限公司董事長任志強貪污一案作出一審判決，認定任志強貪污罪、受賄罪等多項罪名成立，判處 18 年有期徒刑、罰金 420 萬元人民幣。由於任志強 3 月曾發表一篇涉及諷刺中國領導人的文章，4 月被北京市紀委監會指控涉嫌貪污 7 月及宣布開除黨籍移送檢察機關，任志強的判決被外媒形容是中共在打壓異議。
據北京市法院官網，任志強於 2003 年至 2017 年間，利用職務便利，貪污公款 4974 萬餘元（人民幣，下同）；收受賄賂 125 萬餘元；挪用公款 6120 萬元；濫用職權致使國有控股企業遭受特別重大損失 1.167 億餘元，其中國有股東華遠集團財產損失 5378 萬餘元，任志強個人獲利 1941 萬餘元。
法院認為，任志強的行為構成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪，依法應予懲處，法院鑒於被告人任志強自願如實供述自己的全部罪行，承認所指控的全部犯罪事實，並自願接受法院判決，且違法所得已全部追繳，法院對公訴機關的量刑建議予以采納，數罪並罰，合並執行有期徒刑十八年，並處罰金人民幣四百二十萬元。任志強當庭表示服從判決不上訴。
《紐約時報》以「重判 18 年監禁，中共加強打壓異議」為題，指這位綽號「任大炮」的前地產大亨，因為批評習近平應對新冠病毒（ COVID-19 ）疫情，「剝光衣服堅持當皇帝的小丑」大力批評當局；對於任志強一案，前中共中央黨校教授蔡霞曾表示，這是披着法律的外衣，實為打擊鎮壓不同政治意見者。中國《新華網》、《人民網》等官媒則批評，任志強失去「黨性」、企圖建立「黨民對立論」用心險惡，形容任是在演出一場「機會主義鬧劇」。
7 月北京市紀委監會將任志強移送至檢察機關，並稱其發表「在重大原則問題上不同黨中央保持一致」的文章，調查顯示任志強違反中央八項規定精神原則，挪用公款吃喝玩樂、把公權力視為謀取個人利益的工具等等，由於嚴重違反中央紀律，因此開除黨籍、取消待遇。