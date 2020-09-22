北京地產大亨獲刑18年　任志強曾發文批中共當局防疫疏失

中國北京市第二中級人民法院週二（ 22 ）對前地產大亨、前華遠集團有限公司董事長任志強貪污一案作出一審判決，認定任志強貪污罪、受賄罪等多項罪名成立，判處 18 年有期徒刑、罰金 420 萬元人民幣。由於任志強 3 月曾發表一篇涉及諷刺中國領導人的文章，4 月被北京市紀委監會指控涉嫌貪污 7 月及宣布開除黨籍移送檢察機關，任志強的判決被外媒形容是中共在打壓異議。





▲北京市二級人民法院判決，任志強貪污、挪用公款等罪名成立，量刑判處18年徒刑。（圖／翻攝自北京市第二中級人民法院官網）