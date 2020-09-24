影／網紅評論地獄廚神「蛋炒飯」　竟釣出高登本人神回應

The China Post報導，馬來西亞網紅「羅傑叔叔」先前因評論BBC蛋炒飯教學一炮而紅，後來連英國名廚傑米奧利佛 (Jamie Oliver)也逃不過他的魔掌。近日，羅傑叔叔應觀眾要求，評論同是來自英國被譽為「地獄廚神」 高登·拉姆齊 (Gordon Ramsay)的印尼炒飯。
羅傑叔叔意外地對於高登前面幾個步驟感到相當滿意，高登先是介紹食材，使用隔夜飯，並且以標準印尼語稱呼印尼炒飯(Nasi goreng)。 首先，高登先將蛋打散，隨後拿出南洋料理必備的南薑 (Galangal)將之磨成小塊狀，羅傑叔叔對於高登使用道地印尼香料感到相當驚訝。
當高登備料完成準備開火，羅傑叔叔發現高登使用的是亞洲人經常使用的炒鍋，而且鍋子底部還有燒過的黑色痕跡，代表他曾經用過炒鍋。將配料炒過爆香後，倒入炒鍋，高登展現高超翻鍋技術，讓羅傑叔叔頻頻稱讚。
最後，高登加入東南亞料理必備的參峇辣椒醬 (sambal)、雞肉仁當（Rendang），製作出十足道地的印尼風味炒飯。
影片最後，羅傑叔叔認為整體表現很好，若硬要挑剔，他認為高登應該要拿湯匙而不是用叉子吃炒飯。 影片獲得網友熱烈回響，甚至連高登本人也回應留言表示， 「羅傑，很開心被你認可！」