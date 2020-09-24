影／網紅評論地獄廚神「蛋炒飯」　竟釣出高登本人神回應

首先，高登先將蛋打散，隨後拿出南洋料理必備的南薑 (Galangal)將之磨成小塊狀，羅傑叔叔對於高登使用道地印尼香料感到相當驚訝。

當高登備料完成準備開火，羅傑叔叔發現高登使用的是亞洲人經常使用的炒鍋，而且鍋子底部還有燒過的黑色痕跡，代表他曾經用過炒鍋。