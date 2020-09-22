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台灣再登《CNN》！防疫「成功關鍵」曝光：完全不像2020

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-22 20:10:36

▲受新冠肺炎疫情影響，不少民眾出門搭捷運等大眾交通工具都會戴上口罩。（圖／NOWnews攝影中心）
▲受新冠肺炎疫情影響，台灣民眾出門搭捷運等大眾交通工具都會戴上口罩。（示意圖／NOWnews攝影中心）

新冠肺炎疫情全球肆虐，累計確診數已經3000萬人，不過台灣截至9月22日止，僅累計509例確診，其中7死亡，防疫相對成功，也曾因此多次登上國際媒體。今（22）日《CNN》再度報導，並點出台灣防疫「成功關鍵」在於「速度」。



美國有線電視新聞網《CNN》22日以「Taiwan led the world in closing down for Covid-19, now it wants to do the same with opening back up.」為題報導，提到台灣防疫領先全球，在重啟國門方面也有望成為世界典範，並訪問相關專家發表看法。

▲（圖／翻攝CNN）
▲《CNN》再度報導台灣，並點出防疫的關鍵就是速度。（圖／翻攝《CNN》）
報導內第一張照片就是人山人海的寧夏夜市，並稱「走在台北的街道上，幾乎看不出來這是2020年，疫情正肆虐全球」，直言台灣就像回到了過去，至於台灣成功防疫的關鍵，《CNN》點出關鍵就是「速度」。

▲東大門夜市擠滿從各地來的旅客，幾乎是寸步難行。（圖／記者鄭志宏攝）
▲台灣不少地區夜市人滿為患。示意圖，圖內為東大門夜市。（圖／記者鄭志宏攝）
另外《CNN》還訪問到外交部長吳釗燮，他指出「2003年的SARS台灣遭受沉重打擊，我們遂開始建立應對這種流行疾病的能力。所以當得知中國出現一些神祕肺炎病例被隔離治療時，我們知道這可能是類似病灶」。

美國史丹佛大學衛生政策專家王智弘（Jason Wang）也認為，台灣在防疫方面一直傾向保守，「在還沒有確定病毒傳播路徑之前，他們就表示要戴口罩，而這點他們做對了。」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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