台灣再登《CNN》！防疫「成功關鍵」曝光：完全不像2020

新冠肺炎疫情全球肆虐，累計確診數已經3000萬人，不過台灣截至9月22日止，僅累計509例確診，其中7死亡，防疫相對成功，也曾因此多次登上國際媒體。今（22）日《CNN》再度報導，並點出台灣防疫「成功關鍵」在於「速度」。
美國有線電視新聞網《CNN》22日以「Taiwan led the world in closing down for Covid-19, now it wants to do the same with opening back up.」為題報導，提到台灣防疫領先全球，在重啟國門方面也有望成為世界典範，並訪問相關專家發表看法。
報導內第一張照片就是人山人海的寧夏夜市，並稱「走在台北的街道上，幾乎看不出來這是2020年，疫情正肆虐全球」，直言台灣就像回到了過去，至於台灣成功防疫的關鍵，《CNN》點出關鍵就是「速度」。
另外《CNN》還訪問到外交部長吳釗燮，他指出「2003年的SARS台灣遭受沉重打擊，我們遂開始建立應對這種流行疾病的能力。所以當得知中國出現一些神祕肺炎病例被隔離治療時，我們知道這可能是類似病灶」。
美國史丹佛大學衛生政策專家王智弘（Jason Wang）也認為，台灣在防疫方面一直傾向保守，「在還沒有確定病毒傳播路徑之前，他們就表示要戴口罩，而這點他們做對了。」（編輯：潘毅）
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