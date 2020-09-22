台灣再登《CNN》！防疫「成功關鍵」曝光：完全不像2020

新冠肺炎疫情全球肆虐，累計確診數已經3000萬人，不過台灣截至9月22日止，僅累計509例確診，其中7死亡，防疫相對成功，也曾因此多次登上國際媒體。今（22）日《CNN》再度報導，並點出台灣防疫「成功關鍵」在於「速度」。





▲《CNN》再度報導台灣，並點出防疫的關鍵就是速度。（圖／翻攝《CNN》）