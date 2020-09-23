聯合國大會揭幕！習近平：中國永不稱霸、無意搞冷熱戰

聯合國大會第 75 屆會議於台北時間 22 日晚間開幕，今年適逢美中關係惡化、新冠肺炎大流行、香港及新疆議題正熱，華府與北京的衝突在一開始就浮出檯面。美國總統川普在其預錄演講中，再次批評新冠病毒是「中國病毒」，直言中國必須對其作為負責；而中國國家主席習近平的演講內容則強調，中國講究的是和平發展，並無稱霸或擴張意圖，也無意跟任何國家搞冷戰或熱戰。



