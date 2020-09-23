聯合國大會揭幕！習近平：中國永不稱霸、無意搞冷熱戰

聯合國大會第 75 屆會議於台北時間 22 日晚間開幕，今年適逢美中關係惡化、新冠肺炎大流行、香港及新疆議題正熱，華府與北京的衝突在一開始就浮出檯面。美國總統川普在其預錄演講中，再次批評新冠病毒是「中國病毒」，直言中國必須對其作為負責；而中國國家主席習近平的演講內容則強調，中國講究的是和平發展，並無稱霸或擴張意圖，也無意跟任何國家搞冷戰或熱戰。
根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，截至發稿時間為止，全球已有 31439197 人感染新冠肺炎， 967197 人因此死亡。其中疫情最嚴重的美國死亡人數已突破 20 萬，佔全球死亡人數的 1/5 。由於疫情影響，各國元首皆以視訊方式發表演說，川普在預錄的影片中，不但再以「中國病毒」稱呼新冠病毒，還譴責北京對疫情撒謊，呼籲聯合國追究中方與疫情有關的責任。
習近平則表示，疫情當前，最重要的是團結度過難關，而非對立，必須遵循科學指導，也讓世界衛生組織( World Health Organization, WHO )的領導作用得以發揮，中國也會擔起大國應有的責任，積極協助有需要的國家，繼續與各國分享抗疫經驗和醫療技術等等。
習近平並稱，國家之間的競爭必須是積極、良性的，任何將疫情議題政治化及汙名化的企圖都應被拒絕，也不該有國家試圖從他國的動盪中收穫穩定，必須樹立大家庭和合作共贏理念，摒棄意識形態爭論，避免掉進文明衝突的陷阱，相互尊重各國自主選擇的發展道路和模式。
習近平也強調，中國走的是和平發展、開放發展、合作發展、共同發展的路線，永遠不稱霸、不擴張，也無意跟任何國家冷戰或熱戰，將會擔當起大國責任，以對話消弭分歧，以談判化解爭端，既不追求一枝獨秀，也不搞「你輸我贏」，將以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局，為中國經濟發展開闢空間，也為世界經濟復蘇和增長添加動力。
中方也在聯合國會議上釋出不少利多，包含向聯合國新冠肺炎疫情全球人道主義應對計劃再提供 5000 萬美元支援、設立規模達 5000 萬美元的第三期中國－聯合國糧農組織南南合作信託基金，以及將中國－聯合國和平與發展基金的到期日延後 5 年等，承諾中國將繼續以世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者等角色，支持聯合國在國際事務中的核心作用。
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