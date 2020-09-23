積極強化國際合作　外媒讚蔡英文：2020年罕見領導人

美中關係持續惡化，連帶也牽動兩岸局勢緊張，學習在強國夾擊的縫隙中求存，也成了對國家領袖智慧的考驗。知名外媒《彭博社》 21 日刊載報導，盛讚蔡英文政府的領導力，讓台灣能安然度過肆虐全球的新冠肺炎危機，並推動經濟復甦政策、積極提高與非邦交盟國的經貿合作等等，種種表現讓她在 2020 年的全球領導人中顯得出類拔萃。





《中國的戰爭威脅促使台灣加強與美國的經貿合作》

▲美國國務院次卿克拉奇（左）拜會行政院長蘇貞昌（右），兩人拱手打招呼。（圖／行政院提供）