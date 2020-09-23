積極強化國際合作　外媒讚蔡英文：2020年罕見領導人

美中關係持續惡化，連帶也牽動兩岸局勢緊張，學習在強國夾擊的縫隙中求存，也成了對國家領袖智慧的考驗。知名外媒《彭博社》 21 日刊載報導，盛讚蔡英文政府的領導力，讓台灣能安然度過肆虐全球的新冠肺炎危機，並推動經濟復甦政策、積極提高與非邦交盟國的經貿合作等等，種種表現讓她在 2020 年的全球領導人中顯得出類拔萃。
在《彭博社》這篇名為《中國的戰爭威脅促使台灣加強與美國的經貿合作》的報導中，首先讚賞 2020 年全球很難找到比蔡英文更好、運勢更順遂的領袖，因為她在 1 月份的選舉中取得壓倒性的勝利，其所領導的政府對抗新冠肺炎疫情的表現更是傲視全球，並帶領台灣經濟復甦，促使股市屢創新高；台灣的中央銀行更在上週將台灣 2020 年的經濟成長目標上修為 1.6％ ，相較於其他多數呈現衰退的經濟體，台灣成為離群值。
不過報導也指出，雖然有卓越的領導力，但蔡英文正面臨來自北京的軍事與生命威脅，特別最近因美國國務院次卿克拉奇（ Keith Krach ）訪台一事，遭中國官媒《環球時報》警告是在「玩火」，揚言若台美簽署任何觸犯中國《反分裂國家法》的法案，台海戰爭將一觸即發，更嗆聲要「殲滅」蔡英文。
由於台灣與中國的軍備實力確實存在著差距，儘管不少分析都認為中國若犯台，美國定會出手干預，但同時蔡英文政府也在積極提高與非邦交盟國的經貿合作，為關鍵時刻美國介入與否提供更多動力與誘因。
《彭博社》並指出，目前台灣的對外經貿嚴重向中國傾斜，以今年前半年的出口額來看，對中國出口就佔了 42.3％ ，同期對美出口則僅佔 14.7％ ，但蔡政府藉由鼓勵台商回流與新南向政策，試圖翻轉過度依賴中國的趨勢，並於今年 8 月底宣布放寬部分美豬美牛的進口禁令，等於為台美貿易協定移除最大障礙。此次克拉奇訪台，蔡政府於 18 日的官邸晚宴安排台積電創辦人張忠謀等人入席，也凸顯出台灣先進半導體產業的重要性。
除此以外，台灣經濟部長王美花 20 日也聲稱曾與克拉奇代表團會面，討論展開台美正式經濟對話的準備工作；蔡英文也強調台灣與歐盟（EU）強化經濟合作的重要性，並提及達成雙邊投資協議的可能性。
總統府發言人 Kolas Yotaka （谷辣斯•尤達卡）並告訴《彭博社》，如果台灣減少對中國的經濟依賴，對方也將無法在政治上繼續勒索台灣，透過與其他國家建立更緊密的經濟聯繫，將能夠以共同繁榮的方式維護區域和平。鮑爾亞洲集團（ Bower Group Asia ）資深主任馬翊庭（ Tiffany Ma ）也認為，若台美能達成任何協議，將對台灣突破外交孤立大有幫助，也會讓其他國家有動力尋求和台灣達成類似協議。