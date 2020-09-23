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泰王帶20後宮德國度假　驚人帳單曝光、揮霍至少上百億

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-09-23 11:04:16

▲（圖／翻攝自 Twitter）
▲長期關注泰國王室消息的英國記者近期在臉書上曝光一張帳單，揭露泰國王室奢華生活的「冰山一角」。（圖／翻攝自Twitter）

泰國國王瓦吉拉隆功（ Maha Vajiralongkorn ）登基前曾長期旅居德國，近期因為泰國新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情嚴重，又帶著王后、 20 名女隨侍再次離開泰國，上個月出獄的王妃詩妮娜（ Sineenat Wongvajirapakdi ）據傳業搭乘專機前往德國。長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾（ Andrew MacGregor Marshall ）21 日在臉書公布一張據稱是泰國駐德外交人員服侍泰王期間的帳單，而且這還只是王室奢華生活的一小部分。



▲2016年瓦吉拉隆功仍是王子時，泰國外交人員在德國5個月的花費高達3千多萬台幣。（圖／翻攝自Andrew
▲2016年瓦吉拉隆功仍是王子時，泰國外交人員在德國5個月的花費高達3千多萬台幣。（圖／翻攝自Andrew MacGregor Marshall臉書）
 

馬歇爾在臉書上寫道，這帳單是泰國駐柏林大使在 2016 年 5 月 1 日至 9 月 30 日的花費，當時瓦吉拉隆功還只是王子。這張帳單顯示 3 名駐柏林泰國使館工作人員、 1 名住法蘭克福領事館工作人員，以及 3 名泰國外交部的費用，包括住宿、餐飲、交通、每日津貼等，7 名外交人員在短短 5 個月內就花費 93 萬 38485 歐元（約 3284 萬台幣）。

馬歇爾指，這還沒有列入瓦吉拉隆功、他的妻室和隨從，在德國全部的開銷，當時泰王在慕尼黑希爾頓飯店（ Hilton Hotel ）、聖內比遲大酒店（ Grand Hotel Sonnenbichl ）、私人波音 737 飛機、直升機等昂貴的開銷都沒有在這 93 萬歐元中。

▲（圖／翻攝自飯店官網）
▲聖內比遲大酒店是一間4星飯店，位於德國加爾米施-帕滕基興，據信泰王特別喜歡旅居於此。（圖／翻攝自飯店官網）
泰王從 2007 年起就大多待在德國，這幾年住在希爾頓飯店、凱賓斯基（ Kempinski ）以及 2016 年開始到巴伐利亞度假的聖內比遲大酒店，到現在為止泰王的開銷至少高達數十億美元。

今年泰王同 20 名妃嬪前往德國「避疫」，有當地媒體報導，泰王花大錢將居住的飯店打造成泰國宮殿，而王后蘇提達（ Suthida Tidjai ）據傳獨自住在瑞士的飯店內，15 歲的王子提幫功（ Dipangkorn Rasmijoti ）則住在德國一處湖邊別墅，由 20 多名僕人服侍。

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