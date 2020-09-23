泰王帶20後宮德國度假　驚人帳單曝光、揮霍至少上百億

泰國國王瓦吉拉隆功（ Maha Vajiralongkorn ）登基前曾長期旅居德國，近期因為泰國新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情嚴重，又帶著王后、 20 名女隨侍再次離開泰國，上個月出獄的王妃詩妮娜（ Sineenat Wongvajirapakdi ）據傳業搭乘專機前往德國。長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾（ Andrew MacGregor Marshall ）21 日在臉書公布一張據稱是泰國駐德外交人員服侍泰王期間的帳單，而且這還只是王室奢華生活的一小部分。





▲2016年瓦吉拉隆功仍是王子時，泰國外交人員在德國5個月的花費高達3千多萬台幣。（圖／翻攝自Andrew MacGregor Marshall臉書）

× ▲2016年瓦吉拉隆功仍是王子時，泰國外交人員在德國5個月的花費高達3千多萬台幣。（圖／翻攝自Andrew MacGregor Marshall臉書）

▲聖內比遲大酒店是一間4星飯店，位於德國 加爾米施-帕滕基興，據信泰王特別喜歡旅居於此。 （圖／翻攝自飯店官網）