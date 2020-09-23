蔡英文入《時代》百大人物！友台議員：中共陰影下的明燈

美國知名雜誌《時代》（ TIME ） 23 日公布編輯評選的 2020 年 100 大全球最具影響力人物，台灣總統蔡英文入選「領袖」類人物，與美國總統川普、中國國家主席習近平、美國抗疫權威佛奇博士( Anthony Fauci )等人同列。美國共和黨友台議員克魯茲( Ted Cruz )在為蔡英文撰寫的推薦詞裡提到，蔡英文有如中共陰影壓境下的一盞明燈，向全球傳達台灣堅定對抗共產集權的意志。
《時代雜誌》今( 23 日)公布年度百大最具影響力人物（TIME100）完整名單，我國總統蔡英文入選。在對蔡總統的介紹詞中指出，雖然台灣距離中國大陸僅有百里之遙，但在蔡英文的領導，以及自由作為北極星指引的情況下，台灣成功抵禦了新冠病毒的侵襲，向世界證明即使不仿效中國嚴厲防疫措施，一樣能控制疫情。在中國共產黨陰影下，蔡英文有如一盞明燈，向強權陰影明確表態，傳達台灣不會屈服於中國共產黨、默許其入侵的信念。
克魯茲也寫到，許多人會批評說台灣太小、太孤立，不足以抵抗中國在區域擴張的野心，以及北京引誘台灣的盟友中斷與台灣的關係時，蔡總統並沒有因此而退縮。去年在台灣的國慶慶典上，他有幸與蔡英文會面，親眼目睹她如何捍衛台灣人民的權利；儘管現在的中國是世界上最大的共產主義政權，但蔡總統決心抵抗它，毫不畏縮。
《時代》 18 日才公布由近 500 萬位讀者投票選出的百大影響力人物，其中香港民主運動者、最年輕的立法會議員羅冠聰（ Nathan Law ）得票率為 3.8% 位列第一，當時一同入圍的還有蔡英文、美國總統川普、美國民主黨總統候選人拜登、德國總理梅克爾、金正恩以及世界衛生組織（ WTO ）總幹事譚德塞等人。