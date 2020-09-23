蔡英文入《時代》百大人物！友台議員：中共陰影下的明燈

美國知名雜誌《時代》（ TIME ） 23 日公布編輯評選的 2020 年 100 大全球最具影響力人物，台灣總統蔡英文入選「領袖」類人物，與美國總統川普、中國國家主席習近平、美國抗疫權威佛奇博士( Anthony Fauci )等人同列。美國共和黨友台議員克魯茲( Ted Cruz )在為蔡英文撰寫的推薦詞裡提到，蔡英文有如中共陰影壓境下的一盞明燈，向全球傳達台灣堅定對抗共產集權的意志。





《時代雜誌》

18 日才公布由近 500 萬位讀者投票選出的百大影響力人物，其中香港民主運動者、最年輕的立法會議員羅冠聰（ Nathan Law ）得票率為 3.8% 位列第一，當時一同入圍的還有蔡英文、美國總統川普、美國民主黨總統候選人拜登、德國總理梅克爾、金正恩以及世界衛生組織（ WTO ）總幹事譚德塞等人。