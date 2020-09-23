藉香港再批中共！余茂春：北京與中國人民、自由世界對立

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）的首席中國政策顧問、美籍華裔學者余茂春（ Miles Yu ），因為替川普政府重塑對中政策、使華府得以掌握與中共的雙邊關係，而遭北京視為眼中釘。近日他在出席加拿大智庫線上會議時表示，中共在香港問題上幾乎是全面失敗，並形容眼下的局勢並非美中冷戰，而是中共站在了中國人民和自由世界的對立面。
綜合《自由亞洲電台》等外媒報導，余茂春 22 日以線上出席的方式，參與了加拿大智庫 Macdonald-Laurier Institute 舉辦的、以香港為主題的線上研討會，同步與會的還有香港末代港督彭定康( Christopher Francis Patten )、前香港眾志主席羅冠聰、香港觀察創辦人羅傑斯（ Benedict Rogers ）等人。
余茂春在會議上點破了香港一國兩制的失敗，令全球看清中共政權的不可信任，也認清了中共的統一戰線丶武裝鬥爭和黨建設的運作。余茂春並講述了川普政府對中共政策的「根本性」轉變，聲稱美國政府對香港問題相當重視，甚至不惜犧牲貿易利益，而通過香港自治法案丶取消香港特別待遇等，還有 12 個和香港洽談的協議都將陸續被終止，對商人出身的川普可謂難得。
余茂春並點出，一國兩制看似為解方，其實存在著難以弭平的矛盾，因為中共是一個專制政權，但對香港人而言，「民族自豪感」並不能取代政治自主和個人自由，沒有政治自由，民族主義就沒有任何意義。因此許多香港人都選擇了自由、法治的體制，而不是在民族統一名義下的共產黨獨裁。
至於該如何看待美中冷戰和中國解放軍角色，余茂春則強調，現在發生的一切其實不是中國和美國的戰爭，而是中共與中國人民、自由世界的戰爭，在中共體制下的解放軍，重心是服務中國共產黨，不是中國人民，它涉及商業丶科技丶情報等領域。
余茂春認為，表面看來美國對中國施壓是單向行為，但藉由先狠擊中共痛處，再結合國際多邊力量合作、圍剿，如今多數盟友都已站在同一陣線；「民主國家聯盟」是基於共有價值觀成形的，與北京單純拉攏的行為不能相提並論。