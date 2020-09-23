藉香港再批中共！余茂春：北京與中國人民、自由世界對立

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）的首席中國政策顧問、美籍華裔學者余茂春（ Miles Yu ），因為替川普政府重塑對中政策、使華府得以掌握與中共的雙邊關係，而遭北京視為眼中釘。近日他在出席加拿大智庫線上會議時表示，中共在香港問題上幾乎是全面失敗，並形容眼下的局勢並非美中冷戰，而是中共站在了中國人民和自由世界的對立面。





《自由亞洲電台》