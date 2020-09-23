用動漫梗圖要求改革王室、修改憲法　泰國學運背景

泰國近期爆發 2014 年政變以來最大的示威運動，雖然因為新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情禁止大規模集會，成千上萬的泰國年輕人仍聚集在曼谷，要求政府轉型落實民主、軍方退出政治以及推動改革王室。





▲泰國年輕示威者高舉哈姆太郎的圖片、標語，表達對政府的不滿。（圖／翻攝自Twitter）