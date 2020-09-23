用動漫梗圖要求改革王室、修改憲法　泰國學運背景

泰國近期爆發 2014 年政變以來最大的示威運動，雖然因為新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情禁止大規模集會，成千上萬的泰國年輕人仍聚集在曼谷，要求政府轉型落實民主、軍方退出政治以及推動改革王室。
今年 2 月泰國法院判定國會第三大黨「未來前進黨」（ FFP ）接受違法捐贈，隨即宣布解散該政黨，黨內 11 位高層未來 10 年不得參政，76 名國會議員必須要加入其他政黨才能繼續保有席次。未來前進黨由 41 歲的年輕黨魁塔納通（ Thanathorn Juangroongruangkit ）領導，政黨理念創造平等泰國，獲得許多年輕選民的支持，法院的判決引起大學生抗議，在校園內發起示威。
新冠肺炎疫情一度讓示威運動消停，但疫情帶來的經濟衝擊凸顯了泰國社會長期存在的不平等、貧富差距，更糟糕的是泰國國王瓦吉拉隆功（ Maha Vajiralongkorn ）還帶著 20 名女隨侍跑到德國，美其名是探視防疫物資生產。在網路上，抗議者發起 hashtag #我們為什麼需要國王，有超過百萬個推文使用。
6 月民主運動人士塞薩希（ Wanchalearm Satsaksi ）在柬埔寨當街被綁架，再次讓事態升溫，民眾在網路上發起集會示威，抗議者指控是泰國當局策劃了這起綁架。人權團體表示，這是泰國近年第 9 位消失的民運人士。
以法政大學為主的學生團體發起示威活動，提出改革訴求，要求解散議會、停止打壓異議人士，以及修改軍方制定的憲法，有一些人呼籲改革王室，廢除冒犯君主罪、消減王室預算，停止王權干預政治，他們強調不是要廢除君主制，而是希望推進王室現代化。
現任泰王瓦吉拉隆功和父親蒲美蓬不同，他還是王子時就長期旅居德國、經歷 4 段婚姻，上台後打破現代泰國歷史再度立妃，還立法擴大使用王產的權限，引起民眾強烈不滿。
這場由泰國學生發起的示威活動，學生們用動漫「哈姆太郎」、小說《哈利波特》、《飢餓遊戲》以及創意梗圖，在網路上引起全世界的關注。受到香港反送中運動的啟發，這場示威沒有領導者，每個人都是代表自由意志的體現。
示威活動受到各個階層的支持，但也凸顯了泰國世代衝突，老一輩的人認為這些學生是在藐視長輩。總理巴育（ Prayuth Chan-o-cha ）說，他會將示威者的對修憲的訴求列入考慮，但他不同意挑戰王權，泰國王室也未對這場抗議發表評論。