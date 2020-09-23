UN大會被川普狂電　華春瑩、駐聯合國大使反擊

美國總統川普在 22 日的聯合國大會第 75 屆會議一般辯論中，直指北京必須對「中國病毒」大流行負責，再度觸怒北京。中國外交部發言人華春瑩、中國駐聯合國大使張軍接連開嗆，再度重申中方絕不接受美方的無端、無理指責。
綜合媒體報導，川普在 22 日晚間的預錄演講中，短短不到 10 分鐘的發言，卻提起中國十數次，華春瑩同天晚間在官方推特打下：「在聯合國大會的講台上，中國放眼世界，但美國卻緊盯著中國不放」，暗諷川普意圖甩鍋、抹黑中國，但中方所想的卻是如何促進全球合作。
與此同時，中國駐聯合國大使張軍也不滿的表示，美方在聯大一般性辯論發言對中國指責毫無道理，也與大會的氛圍十分不和諧。在國際社會全力抗擊新冠病毒的時候，美國卻在傳播「政治病毒」，挑起對立、製造分裂。在國際社會最需要一個強有力的聯合國的時候，美國卻在不斷削弱聯合國、世衛組織和其他專門機構的作用，削弱聯合國的權威性和有效性；相較於絕大多數國家呼籲堅持多邊主義、加強團結合作，美方單邊主義和霸淩的行徑明顯違背各國人心。
張軍並聲稱，謊言重複一千遍仍是謊言，美方對中國的攻擊毫無事實依據，也騙不了任何人。新冠肺炎疫情，中國是最先遭受衝擊的國家，付出巨大犧牲和努力才得以控制，也始終本著公開、透明、負責任的態度，向世衛組織和世界各國第一時間通報信息、分享經驗。可反觀美國，擁有世界上最先進的醫療技術、最完備的醫療體系，卻成為世界上確診和死亡人數最多的國家，背後的原因引人深思。
除了疫情，張軍也指控美國在環境保護和氣候變遷的努力不足，作為全球累計排放溫室氣體最多的國家，美國既不批准《京都議定書》，又退出《巴黎協定》，徹底遊離於全球碳排放體系和安排之外，成為國際社會應對氣候變化合作最大的破壞者。同時，作為世界上最大的固體廢棄物出口國和人均塑料消費大國，美國拒不批准《巴塞爾公約》，又將大量廢棄垃圾轉移至發展中國家，肆意漠視全球環境和全球人民健康，對此國際社會一目了然。
張軍強調，事實已經證明，單邊主義、霸淩行徑站在歷史正確的對立面，注定只能是死路一條。美方出於一己私利，在聯合國挑起對抗是不會得逞的。對美國而言，當務之急是控制疫情、挽救生命，部分政客一味推卸責任、諉過於人，也挽回不了浪費的時間，應該從其自我設計的幻覺中清醒了。
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