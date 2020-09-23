UN大會被川普狂電　華春瑩、駐聯合國大使反擊

美國總統川普在 22 日的聯合國大會第 75 屆會議一般辯論中，直指北京必須對「中國病毒」大流行負責，再度觸怒北京。中國外交部發言人華春瑩、中國駐聯合國大使張軍接連開嗆，再度重申中方絕不接受美方的無端、無理指責。





▲中國外交部發言人華春瑩對川普在聯合國大會的言論表達不滿。（圖／翻攝自華春瑩推特）

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