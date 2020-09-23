秘密借款？《富比士》新書爆川普女婿和台銀行貸14.5億

美國總統大選將近，不少爆料新書陸續出版，《富比士》（ Forbes ）資深編輯亞歷山大（ Dan Alexander ）撰寫的新書《白宮公司》（ White House, Inc. ）內容爆料，川普的女婿、伊凡卡的丈夫庫許納（ Jared Kushner ）在白宮任職期間向台灣官方持股的兆豐銀行借貸 5 千萬美元（約 14.5 億台幣）。報導指，這項借貸可能對美國－台灣、美國－中國外交關係帶來複雜的影響。



