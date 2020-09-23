秘密借款？《富比士》新書爆川普女婿和台銀行貸14.5億

美國總統大選將近，不少爆料新書陸續出版，《富比士》（ Forbes ）資深編輯亞歷山大（ Dan Alexander ）撰寫的新書《白宮公司》（ White House, Inc. ）內容爆料，川普的女婿、伊凡卡的丈夫庫許納（ Jared Kushner ）在白宮任職期間向台灣官方持股的兆豐銀行借貸 5 千萬美元（約 14.5 億台幣）。報導指，這項借貸可能對美國－台灣、美國－中國外交關係帶來複雜的影響。
《富比士》報導，庫納許和他的合夥人共同借貸 1.75 億美元，2015 年以 2.75 億美元收購布魯克林威廉斯堡（ Williamsburg ）的舊倉庫，並將其改建成豪華公寓。根據財務文界 2017 年一筆交易中，兆豐國際銀行（ Mega International Commercial Bank ）借了 5 千萬美元。
報導指，兆豐國際銀行的母公司兆豐金融控股由台灣政府機構持有 26% 的股份，《富比士》編輯亞歷山大（ Dan Alexander ）稱，兆豐金控的董事會大多數來自台灣財政部，這意味著，與台灣政府有關的銀行對美國總統高級顧問、家庭成員具有一定的影響力。
庫納許在改建倉庫的交易中，所持股份相對較少，但因為官員的債務若是公司所有，而不是個人持有，那庫納許在白宮工作時也能夠迴避這報告貸款的結構，目前庫納許和其公司的代表都沒有回應《富比士》編輯的提問。
《富比士》稱，川普政府試圖透過加強與台灣的關係，以在國際上抗衡中國，2016 年川普當選總統，接受蔡英文道賀時，女婿庫納許是負責出面緩解局勢的人，但報導沒有提及細節。
根據兆豐金控官網，民國 109 年（ 2020 年）4 月 20 日的股東名單，台灣財政部所持股比例為 8.40%，行政院國家發展基金管理戶持股比例為 6.11%，中華郵政為 3.61%，新制勞工退休基金為 1.59%，舊制勞工退休基金為 1.54%。