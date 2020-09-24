邁向地中海！台灣地中海聯盟成立細節一次看

台灣地中海亞洲海洋聯盟成立酒會於23日舉行，正式宣布未來將結合產學、政府、學界和海洋研究界，共同推動海洋政策。當天與會嘉賓豐富，致詞代表包括科技部次長鄒幼涵、交通部主任秘書黃荷婷、前國防部副部長陳永康、以色列經濟文化辦事處駐台代表柯思畢先生(Mr. Omer Caspi)、以及海洋委員會副主任委員莊慶達發表致詞，並有多達160位嘉賓蒞臨觀禮。





「地中海亞洲海洋聯盟」(Mediterranean and Asia Marine Alliance, 簡稱海洋聯盟或是MAMA)的成立，主要用意在回應政府對民間協助推動海洋相關研究和事務，聯盟發起人為聯達行股份有限公司董事長及東海大學智慧轉型中心執行長黃齊元，他強調這是台灣第一個由民間企業和組織發起的跨國海洋聯盟，整合地中海及亞洲地區資源，讓台灣的海洋研究和產業能量被世界看見，並接軌世界先進的海洋研究和產業發展。

而海洋聯盟張清風理事長

42年，洞悉海洋局勢和發展，期待能藉由聯盟成立引領藍色經濟發展。由於研究海洋多年，累積不少國際海洋研究學界人脈，發起人黃齊元笑稱張清風理事長扮演了重要的牽線角色。

▲以色列經濟文化辦事處駐台代表柯思畢先生(Mr. Omer Caspi)致詞時則表示，聯盟成立將有助於以色列和台灣之間的關係更進一步。（圖／台灣地中海聯盟）

以色列經濟文化辦事處駐台代表柯思畢先生(Mr. Omer Caspi)致詞時則表示，聯盟成立將有助於以色列和台灣之間的關係更進一步，同時表示全球都受到新型冠狀肺炎疫情的衝擊，應攜手合作，最後他提到全球僅有5%的海洋資源受到使用，盼未來透過聯盟可以更注重海洋經濟和海洋環保議題，促進多方合作。

▲海洋聯盟張清風理事長（左）和發起人黃齊元（右）握手合影。（圖／地中海亞洲海洋聯盟）

海洋聯盟(MAMA)則具有三個特色：

一、面向國際。除了與以色列之海洋研究連結，未來也會和地中海及亞洲其它區域密切合作，以提昇臺灣在海洋相關領域的研發實力與世界能見度。

二、產業鏈結。海洋產業範圍極為廣泛，如漁業水產、船舶製造、海洋運輸、海洋工程、海洋礦業能源、海洋科技生技、海洋環保及保育和海洋觀光休憩產業等。此聯盟提供產業和產學合作平台，其衍生的利基是可期待的。

三、金融投資。海洋產業的開發與投入，需要龐大資金，惟海洋產業界和金融界間的連結有限。本聯盟所要建構的平台就是鏈結資金與技術，在資金供給和需求端間建立橋樑，加速海洋項目產業化發展，共創雙贏。

由於發起人黃齊元深具投資銀行經驗，對於整合金融投資有相當大的信心。而近年來我國政府高度重視海洋政策與事務，107年透過成立「海洋委員會」，制定《海洋基本法》，提出「海洋政策白皮書」，積極鼓勵全民關注海洋議題，實現海洋永續發展的決心，同時呼應蔡英文總統「立足台灣、航向海洋」的期許。