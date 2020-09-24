NOW早報／蔡英文入《時代》百大人物！美議員狂語力挺

蔡英文入《時代》百大人物！友台議員：中共陰影下的明燈
美國知名雜誌《時代》（TIME）23日公布編輯評選的2020年100大全球最具影響力人物，台灣總統蔡英文入選「領袖」類人物，與美國總統川普、中國國家主席習近平、美國抗疫權威佛奇博士( Anthony Fauci )等人同列。美國共和黨友台議員克魯茲( Ted Cruz )在為蔡英文撰寫的推薦詞裡提到，蔡英文有如中共陰影壓境下的一盞明燈，向全球傳達台灣堅定對抗共產集權的意志。
今日天氣／東北風增強氣溫下降 午後部分區域有雨
今（24）日東北風增強、水氣增加，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，花東地區下午至晚間有局部短暫陣雨或雷雨，要留意局部較大雨勢，中南部仍維持多雲到晴，午後山區及近山區平地有局部雷陣雨，出門記得要攜帶雨具備用；氣溫方面，清晨各地低溫約24至26度，白天北部及東半部氣溫稍下降，高溫約27至31度，中南部高溫仍達32至34度，中午前後較暖熱。
雙鋼印口罩將開賣！陳時中籲：不用趕著領
口罩國家隊近期風波不斷，指揮中心也在日前宣布將新增「MADE IN TAIWAN」鋼印，讓民眾確定購買的口罩來源與品質，陳時中昨（23）日表示，雙鋼印口罩將從今（24）日起於各藥局販售，不過民眾也不需急於一時，以免造成排隊狀況。
秘密借款？《富比士》新書爆川普女婿和台銀行貸14.5億
美國總統大選將近，不少爆料新書陸續出版，《富比士》（Forbes）資深編輯亞歷山大（Dan Alexander）撰寫的新書《白宮公司》（White House, Inc.）內容爆料，川普的女婿、伊凡卡的丈夫庫許納（Jared Kushner）在白宮任職期間向台灣官方持股的兆豐銀行借貸5千萬美元（約14.5億台幣）。報導指，這項借貸可能對美國－台灣、美國－中國外交關係帶來複雜的影響。
遭爆分手特斯拉男！熊熊「9個愛心」吐心聲
藝人熊熊（卓毓彤）是大家心中的「美胸女神」，不過她近來負面新聞頻頻纏身，除了被流出疑似本人的不雅影片之外，也傳出已有身孕的她，早就和特斯拉男鄭旭哲分手。面對一連串的傳聞，熊熊昨（23）日在IG上首度發出動態。
忍痛送別摯愛小鬼 峮峮淚喊：不曉得哪天我才會復原
藝人小鬼（黃鴻升）16日倒臥家中猝逝，享年36歲，他的女友峮峮連3天都到靈堂送他最後一程，昨（23）日她在IG上吐露心聲，坦言即使不知道自己何時會復原，但她非常感謝身邊所有給她力量的人。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。