蓬佩奧威州演說再批中共大外宣　還施壓各州不得與台來往

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ） 23 日赴威斯康辛州參議會發表演說，再次對中共的大外宣和間諜活動發出警告，提醒各州及地方政界人士須提防中國外交官，並聲稱面對北京施壓州政府不得承認或與台灣往來一事，地方政府應無視中共威脅，鼓勵政商人士與世界各地，還有民主台灣交流。



