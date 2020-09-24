蓬佩奧威州演說再批中共大外宣　還施壓各州不得與台來往

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ） 23 日赴威斯康辛州參議會發表演說，再次對中共的大外宣和間諜活動發出警告，提醒各州及地方政界人士須提防中國外交官，並聲稱面對北京施壓州政府不得承認或與台灣往來一事，地方政府應無視中共威脅，鼓勵政商人士與世界各地，還有民主台灣交流。
綜合外媒報導，蓬佩奧 23 日造訪威斯康辛州，並於威州參議會針對中國挑戰發表演說，內容提到中國國家主席習近平希望創造有利中共的安排，將目標鎖定州層級官員與地方，施壓州政府不得承認台灣或與台灣有貿易及其他往來。與此同時，中共的大外宣與間諜行動也在滲透各層級，呼籲各州須謹慎提防，面對中國外交人員主動接洽，應思考背後的動機為何；以及若疫情旅遊限制解除後受邀前去中國，旅費由誰支付、是否直接或間接與中共有關聯等等。
蓬佩奧也點名在美國的「美中人民友好協會」（ U.S.-China Friendship Association ）和「中國和平統一促進會」（ China Council for the Promotion of Peaceful Reunification ），指控前述機構正在試圖影響美國的教育及政商界，也與「中共中央統一戰線工作部」（簡稱統戰部）有關，美國人民應提高警覺，以應對這波比冷戰更為複雜的衝突。
蓬佩奧要求所有州立法者，不分黨派，都要儆醒保護美國人民的利益，並建議威斯康辛州州議員，應加強保護智慧財產權和投資審查。
由於威斯康辛州是本次大選的關鍵搖擺州之一，蓬佩奧選在該州進行抗中演說，頗有鞏固共和黨選票的意味。為了美國人民及民主國家的未來，蓬佩奧呼籲美國上下齊心合作，以對抗中共威權主義的擴張。
此外，根據《中央社》報導，這場由威斯康辛州參議會議長羅斯（ Roger Roth ）主持、邀請的演講，中華民國外交部駐芝加哥辦事處處長黃鈞耀也應邀出席，這亦是黃首次受邀出席類似活動，並在演講結束後，向蓬佩奧表示感謝其支持台灣。