疫情、財政刺激措施未明！道瓊跌500多點　科技股續挫

受到對新冠肺炎持續擔憂等因素影響，美股三大指數 23 日盤中後一路下跌，其中道瓊終場大跌 525.05 點，以 26763.13 點作收，那斯達克指數亦跌逾 3% ，科技股也再次下殺。
綜合媒體報導，道瓊工業指數終場跌幅達 525.05 點，或 1.92％ ，收 26763.13 點；那斯達克指數重挫 330.65 點，或 3.02％ ，收 10632.99 點；標普 500 指數下跌 78.65 點，或 2.37％ ，以 3236.92 點作收。
科技股方面，由於資金持續流出，亞馬遜、Netflix、蘋果公司、臉書、 Google 母公司 Alphabet 的股價均下跌。特斯拉 22 日召開年度股東大會及「電池日」，正式發布新圓柱形電池「4680電池」，號稱能提高續航力、節省能源、降低成本，可外界普遍認為，特斯拉在電池日發布的新技術尚須約 3 年時間收成，新電池產品的製造效率仍有待完善，而非投資者所期望的立即效用，加上 23 日才剛出現系統性大範圍故障，種種因素都影響特斯拉股價下滑。
美國聯準會主席鮑威爾（ Jerome Powell ）、財政部長梅努欽（ Steven Mnuchin ）皆稱美國需要更多財政刺激措施，但有分析指出，有鑑於新一輪經濟刺激計劃還充滿不確定性，而聯準會又難以出台新的刺激措施，目前市場基調仍趨向悲觀。