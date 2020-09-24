任志強是紅二代仍因批習被重判　學者：中共對自己人更狠

中國前地產大亨、前華遠集團有限公司董事長任志強，因被控以貪污、受賄等罪名，於本月 22 日遭北京市第二中級人民法院重判 18 年有期徒刑、罰金 420 萬元人民幣。不過任志強身為有錢有權的「紅二代」卻仍遭此下場，也對中共黨內菁英階層形成寒蟬效應，有外媒報導稱，現在共產黨內多數人害怕不知何時會被以言入罪，也顯示在鬥爭的本質下，中共對自己人更狠、更嚴厲的事實。





《自由亞洲電台》