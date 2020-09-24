任志強是紅二代仍因批習被重判　學者：中共對自己人更狠

中國前地產大亨、前華遠集團有限公司董事長任志強，因被控以貪污、受賄等罪名，於本月 22 日遭北京市第二中級人民法院重判 18 年有期徒刑、罰金 420 萬元人民幣。不過任志強身為有錢有權的「紅二代」卻仍遭此下場，也對中共黨內菁英階層形成寒蟬效應，有外媒報導稱，現在共產黨內多數人害怕不知何時會被以言入罪，也顯示在鬥爭的本質下，中共對自己人更狠、更嚴厲的事實。
根據《自由亞洲電台》報導，任志強為中國商業部前副部長任泉生之子，曾多次公開批評中國國家主席習近平，近日被北京市中級法院以貪污罪、受賄罪、挪用公款等罪重判，在中共「紅二代」圈中投下震撼彈。北京商人董文浩受訪時表示，身份特殊的任志強因言獲罪重判 18 年，當局此舉既是警告紅二代們、企業家，也警告中共黨員和學者，不得批評中央領導人。
中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤也認為，指控任志強在任期間貪污受賄，會讓很多人產生恐慌心理，因為他們不知道是否哪天就會被突然扣上一頂刑事犯罪的帽子。
不過對於任志強被重判，河北中共黨史學者汪寧並不感到驚訝，因為從過去歷史看來，中共黨內對自己的成員，往往比對外面的政治反對者還要狠、嚴厲：「從文化大革命毛澤東打倒劉少奇、逼走林彪，到鄧小平把華國鋒趕下台，再到後來對胡耀邦和趙紫陽一系列的迫害。任志強作為他們自己的人，應該是不會如此重判，但是真的當你回顧中共的發展史以來，你就覺得不會意外了。」
雖然任志強的罪名是貪污受賄，但他的支持者認為，這個判決其實是對他先前尖銳批評習近平的懲罰。現年 69 歲的任志強過去勇於批評時政，甚至有了「任大炮」的外號， 3 月時還發表了諷刺習近平是小丑並隱瞞新冠疫情的文章，因而觸怒北京當局。