中國遲早武力奪島　美參議員盧比歐：應幫助台灣增強軍備

中國近期不斷在黃海、南海等地區進行軍演，美國共和黨參議員盧比歐（ Marco Rubio ）23 日在保守派智庫哈德遜研究所（ Hudson Institute ）的訪談中表示，若有必要中國遲早會對台灣動武，美國該做的不是幫助台灣在中取得軍事勝利，而是讓台灣有能力提高北京進犯的代價。



