中國遲早武力奪島　美參議員盧比歐：應幫助台灣增強軍備

中國近期不斷在黃海、南海等地區進行軍演，美國共和黨參議員盧比歐（ Marco Rubio ）23 日在保守派智庫哈德遜研究所（ Hudson Institute ）的訪談中表示，若有必要中國遲早會對台灣動武，美國該做的不是幫助台灣在中取得軍事勝利，而是讓台灣有能力提高北京進犯的代價。
哈德遜研究所研究員米德（ Walter Mead ） 23 日與參議員盧比歐討論美國外交政策，包括與中國、拉丁美洲與伊朗的關係。盧比為目前擔任美國國會及行政當局中國委員會（ CECC ）的共同主席，於 2018 年推動《台灣旅行法》。
米德指出，台灣看起來是美中關係可能產生衝突的「閃點」（ Flashpoint ），雙方在台灣議題上似乎有利益衝突。盧比歐回應，中國在台灣內的地位減弱，近期台灣選舉顯示反對與中國聯繫的聲音顯著成長，在政治上佔有優勢。
盧比歐認為，台灣終究會成為中國武力統一的「紅線」，香港就是個例子，中國希望台灣內部有政治人物透過現行體制把台灣變成他們理想中的模樣，也隨時準備派兵達成目的。美國唯一能阻止情況發生的方式，是確保中國武力進犯會付出沈重代價。但不是幫助台灣打贏與中國的全面衝突，而是提高動武的代價到中國不願冒險。在這方面，美國必須謹慎應對，不能太過挑釁，也不能沒作為到像是在「邀請」中國對台採取行動。
盧比歐在訪談中也表示，如果川普成功連任，第二的任期的外交政策將會著重在：如何形塑現今 21 世紀的北約組織（ NATO ）；美國－亞太、印太盟友的關係，包括印度及澳洲；美國在西半球的國家利益；美國在非洲、中東扮演什麼樣的角色；在中國在國際組織投票、論壇上越來越好鬥的情況下，美國如何取得平衡。
盧比歐強調，自己的立場不是反中（ anti-china ），他非常欣賞中國古老的歷史文化，希望美國與中國的關係必須建立在平等、平衡上，了解彼此的國家利益並尊重，但這不代表美國會對中國人權議題保持沈默，包括虐待、宗教自由等。