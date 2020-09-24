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南韓國防部證實　失蹤漁業指導員已遇害並遭北韓燒屍

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-09-24 11:52:58

▲南韓軍方證實，１名失蹤的漁業指導員遭北韓殺害並火化，強烈譴責並要求平壤當局對此暴行負責。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓軍方證實， 1 名失蹤的漁業指導員遭北韓殺害並火化，強烈譴責並要求平壤當局對此暴行負責。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

早前有韓媒聲稱，南韓疑似有漁業指導員在叛逃北韓的途中遭對方射擊身亡。南韓國防部門今( 24 日)證實，確有海洋水產部所屬的漁業指導員遭北韓槍擊身亡並火化，對此深表遺憾，也強烈要求平壤懲處有關負責人。



根據《韓聯社》報導，南韓國防部 24 日證實， 1 名 47 歲的海洋水產部漁業指導員，在西部海域小延坪島附近失蹤，經過軍方對情報的精密分析，已確定北韓方面將該名南韓公民殺害並焚燒屍體，南韓對此表示強烈譴責，嚴正警告平壤當局負起全責，希望北韓對此作出解釋並懲處有關責任人。

報導並指出，該名受害人是 21 日在小延坪島以南 1.2 海里的海域失蹤，其他船員搜索後只找到他的鞋子，於是向海警報告失蹤消息，並由軍方於 22 日通過情報初步確認了該員已遇害的事實。

南韓《中央日報》則稱，這是自 2008 年 7 月南韓人樸旺子在金剛山被槍擊身亡後，時隔 12 年再次發生的南韓平民死亡事件，預計將對南北韓關係造成巨大影響，無異於給文在寅政府為改善兩國關係所做的各種努力潑了一盆冷水。不過軍方也坦言，死者失蹤時只留下了鞋子一事頗為可疑，目前還無法判斷是失足落海才被沖到靠近北韓的海岸，或是叛逃失敗而死，全案還須後續調查。

 

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