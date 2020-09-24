南韓國防部證實　失蹤漁業指導員已遇害並遭北韓燒屍

早前有韓媒聲稱，南韓疑似有漁業指導員在叛逃北韓的途中遭對方射擊身亡。南韓國防部門今( 24 日)證實，確有海洋水產部所屬的漁業指導員遭北韓槍擊身亡並火化，對此深表遺憾，也強烈要求平壤懲處有關負責人。





《韓聯社》

《中央日報》