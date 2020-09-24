中國南海射導彈、台海軍演　川普怒嗆：夠了！不會再縱容

中國解放軍近期頻繁越過海峽中線，近 7 日內 6 度在台灣外圍空域活動，《華盛頓郵報》22 日報導，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）表示，美國正阻止中國在台灣、南海增加軍事行動以制止北京製造衝突。蓬佩奧稱，美國過去縱容中國的政策，川普也看不下去直言「夠了」。



