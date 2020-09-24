中國南海射導彈、台海軍演　川普怒嗆：夠了！不會再縱容

中國解放軍近期頻繁越過海峽中線，近 7 日內 6 度在台灣外圍空域活動，《華盛頓郵報》22 日報導，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）表示，美國正阻止中國在台灣、南海增加軍事行動以制止北京製造衝突。蓬佩奧稱，美國過去縱容中國的政策，川普也看不下去直言「夠了」。
《華盛頓時報》報導，中國官方媒體稱，在台灣附近進行的軍演、挑釁行為是回應國務院高級官員上週訪問台灣。美國國務次卿克拉奇（ Keith Krach ）上週率團來台，參加弔唁李登輝前總統。中國國防部隨即宣布在台海附近進行實戰化演練，聲稱是為維護國家主權的「正當必要行動」。中國軍方還在南海發射了 4 枚導彈，近日又發佈一則對關島進行轟炸的模擬影片。
蓬佩奧批評美國過去的政策，忽略了中國的活動，暗示華盛頓已經準備擴大阻擋中國在美營運的網路公司，希望能在今年底前關閉所有在美國的孔子學院，現在應對中共最大的風險就是綏靖。面對中國頻繁的軍事活動，總統川普都說「夠了。我們不會再讓這種事情發生」。
孔子學院雖然由中國民間基金會管理，但被多國政府認定是「中國大外宣」的一部分。印度和日本匿名官員接受美國媒體採訪時批評，孔子學院傳遞有利獨裁、大漢族主義和中國特色社會主義的意識形態，試圖影響外國對中國的評價；加拿大教師學會呼籲各大學、學院終止與孔子學院的合作；澳洲新南威爾斯州去年（ 2019 ）宣布終止與孔子學院合作；瑞典 4 月關閉了境內所有的學院。
中共的威脅、破壞已持續多年且逐步擴大，包括經濟掠奪、在南海的軍事行動，以及恐嚇台灣。蓬佩奧警告，北京領導人需要知道川普政府的態度，以及川普在反對中國擴張主義方面的保證。美國監視（中國）這些軍事行動，並且為此做好準備，總統川普已經表明：美國不願與中國發生衝突，中方也是如此。美國希望，中國減少造成緊張的行動。