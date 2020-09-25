天使顏值幼稚園老師爆紅！曾奪菲國、日本選美冠軍

擁有標誌臉蛋的正妹總是能吸引大家的目光，但對於2016菲律賓選美冠軍——Kylie Verzosa而言，美並非來自外在，而是由內而發的魅力。

Kylie Verzosa擁有脫俗的氣質與立體的五官，在2016年參加菲律賓選美盛事「Binibining Pilipinas」奪下冠軍寶座，後來又在東京舉辦的環球小姐比賽中脫穎而出，摘下桂冠，是菲國史上第六位獲得此殊榮的美女，讓菲律賓人深感驕傲。不過，Kylie Verzosa真正讓大家著迷，卻不是她天使般的外表，而是她散發出來的知性美感，舉手投足間流露出成熟女性的文雅與教養。

▲Kylie Verzosa真正讓大家著迷的，不是她天使般的外表，而是她散發出來的知性美感。（圖／翻攝自IG）

更令人敬佩的是，她雖然身為公眾人物，但並不害怕參與政治活動、表達訴求。今年七月，她就曾現身菲律賓媒體龍頭ABS-CBN的公司總部聲援媒體自由，當時ABS-CBN因多次直言批評總統杜特蒂而面臨被停發營業執照的危機。她說：「年輕人，我們現在比過去更有能力替自己發聲、表達訴求。好好運用你的聲音，捍衛你相信的事」。



▲今年七月，她就曾現身菲律賓媒體龍頭ABS-CBN的公司總部聲援媒體自由。（圖／翻攝自IG） 被問起成功的訣竅，她表示，一個人私下的一面是決定她是否成功的關鍵，所謂「君子慎獨，不欺暗室」，她勉勵粉絲，即使在他人看不到的時候，「也要過一個遵循美德的生活」，並隨時準備捍衛這份良知。





她也鼓勵粉絲，在面對困境時勇往直前：「當你想投降時，請繼續前行。勝利喜歡不屈不撓的人」。更說：「我相信痛苦是通往深淵的必經大門，挫折將成為你的火種，燃起你對成功的渴望」。





在美麗的外表之下，Kylie Verzosa充滿智慧的生活方式和金句語錄讓她成為年輕女孩們的偶像，也讓大家看到真正的美麗應該來自於內在。