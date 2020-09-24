涉違《禁蒙面法》遭捕　黃之鋒獲釋報平安：仍會繼續抗爭

前香港眾志秘書長黃之鋒今（ 24 ）日午間前往香港中區警署報到時，遭到警方以涉嫌在去年 10 月 5 月違反《禁蒙面法》、非法集結罪而逮捕。今日下午黃之鋒表示，已經完成錄口供、錄影，這是他自從去年 6 月離開監獄以來，第 3 次遭到起訴，但自認為比起目前被關押在深圳的 12 名香港人算是微不足道，即使《港區國安法》實施，仍會繼續抗爭。



