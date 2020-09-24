涉違《禁蒙面法》遭捕　黃之鋒獲釋報平安：仍會繼續抗爭

前香港眾志秘書長黃之鋒今（ 24 ）日午間前往香港中區警署報到時，遭到警方以涉嫌在去年 10 月 5 月違反《禁蒙面法》、非法集結罪而逮捕。今日下午黃之鋒表示，已經完成錄口供、錄影，這是他自從去年 6 月離開監獄以來，第 3 次遭到起訴，但自認為比起目前被關押在深圳的 12 名香港人算是微不足道，即使《港區國安法》實施，仍會繼續抗爭。
黃之鋒在臉書上報平安表示自己已經返家，僅過一個下午就回到家其實不值得高興，因為自己的案件預計在下週三（ 30 ）提堂（法庭應訊），一同涉案的還有 74 歲的社運人士古思堯，他因為遭到拘捕差點錯過醫院複診。黃之鋒推測，事隔一年港警選擇今日起訴簡直是「沒事找事告」，但也可能是希望限制所有抗爭者留在香港，亦不排除製造寒蟬效應，令 10 月 1 日大遊行規模縮小，但他對香港人有信心。
黃之鋒在臉書上不忘附上網址連結，呼籲大眾關注 12 名被關在深圳看守所的香港人。這 12 名港人在 8 月底涉嫌搭船離境，遭到廣東海警攔截關押至深圳鹽田，被捕人士的家屬先先前表示 12 人被捕至今毫無音訊，又疑似被官派律師，十分擔憂。香港當局則回應，目前 12 人身體健康良好，並在協助下接受律師指派。
社運人士古思堯原本下午要前往醫院抽血複診，但突然遭到重案組人員逮捕，差點錯過時間；另一個前香港眾志成員周庭在臉書上表示，今天一早黃之鋒才說要平平安安，沒想到一轉頭就遭到逮捕，而她今晚也要到警署報到，希望屆時能夠安全歸來。