日本執政黨保守派議員：邀習近平訪日將貽笑大方

（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本執政自由民主黨保守派國會議員組成的「保守團結之會」今天做出決議文，要求日本政府取消邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪問日本。
日本時事通信社報導，自民黨的保守團結之會（代表召集人為眾議員城內實）今天擬定一份要求政府取消邀請習近平以國賓身分訪日的決議文，預定明天提交給日本政府。
鑑於中國公務船頻頻航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域，決議文寫道：「對我國安全保障的威脅日趨嚴重。」
決議文還指出，習近平應該為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延負起責任。文中寫道：「若邀請習近平以國賓身分訪日，勢必會貽笑大方，應正式取消邀請。」
有關習近平以國賓身分訪日一事，16日上台的日本首相菅義偉預定25日晚上與習近平舉行電話會談。多家日媒報導，兩人在電話中，可能言及習近平訪日一事。
日本政府去年表示，有意邀請習近平以國賓身分訪日，原本希望習近平在今年春天訪日，但受到武漢肺炎疫情影響而延期。目前，日本政府維持「尚未進入協調階段」立場。菅義偉對習近平訪日一事是否會展現積極姿態，或將成為電話會談的焦點。
7月8日，自民黨外交部會會長中山泰秀（現任防衛副大臣）等人到首相官邸（行政中心），當面向當時的內閣官房長官菅義偉（現任首相）表示，自民黨的外交部會與外交調查會已做出決議，內文記載「不得不要求政府取消邀請習近平訪日」。
中山遞交決議文給菅義偉，菅義偉回應說：「誠摯以對。」
決議文譴責中國在香港實施「港區國安法」加強取締反體制言行。決議文原本明載：「要求政府取消邀請習近平訪日」，但「親中派」自民黨幹事長（秘書長）二階俊博反對，要求中山等人修改決議文陳述，且不希望決議文成為自民黨全黨的意見。（編輯：劉學源）1090924